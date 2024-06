Ribelli è una commedia francese del 2019 diretta da Allan Mauduit. In sostanza si tratta di un film sulla classe operaia, con protagoniste tre donne coraggiose che osano sfidare un certo mondo maschile malsano e corrotto. Per riflettere senza rinunciare alla leggerezza. L’appuntamento è per la prima serata di Giovedì 20 Giugno su Rai Tre: di seguito le curiosità principali da sapere oltre alla trama e al cast.

Ribelli: la trama in breve e il cast

Sandra è costretta a scappare dalla cittadina del Sud della Francia in cui vive per tentare di sfuggire al marito violento. Va a Boulogne-sur Mer, dove è nata e in cui ritrova la madre e gli amici di un tempo. La donna va a lavorare in un conservificio dove, per difendersi dalle avances del capo, lo uccide per errore. Poi trova un sacco di soldi e fugge con alcune colleghe, anch’esse vittime dell’uomo.

Il cast che dà vita alla pellicola è composto da, fra gli altri, Cécile De France, Yolande Moreau, Audrey Lamy, Simon Abkarian e Samuel Jouy.

Le curiosità sul film

