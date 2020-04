Rete4 celebra il 25 aprile, Festa della Liberazione, con la messa in onda de “La Ciociara” di Sophia Loren e uno speciale su Hitler e Mussolini. Due speciali appuntamenti previsti nella giornata della festa nazionale della Repubblica Italiana.

25 Aprile 2020, Festa della Liberazione: Rete 4 trasmette il film “La ciociara”

La Festa della Liberazione si avvicina e per celebrare il 25 aprile 2020, Retequattro ha pensato bene di celebrarla con la messa in onda di uno dei film capolavoro. Si tratta de “La Ciociara“, il capolavoro di Vittorio De Sica che ha consacrato Sophia Loren nell’olimpo delle attrici di Hollywood.

Sabato 25 aprile alle ore 21.20 andrà in onda su Rete4 la pluripremiata opera del 1960 ispirata all’omonimo romanzo di Alberto Moravia. Un appuntamento da non perdere con il grande cinema italiano ed internazionale. In questa pellicola per la prima volta si è raccontato uno dei crimini di guerra di quell’epoca: la marocchinata. Si tratta delle violenze e degli stupri messi in atto da soldati francesi sulle donne italiane. Un film straordinario che ha permesso ad una giovanissima Sophia Loren di vincere il Premio Oscar come Miglior attrice protagonista. Non solo, la Loren vinse anche un BAFTA come Miglior attrice straniera e un Prix d’interprétation féminine a Cannes. Riconoscimenti anche in Italia con un Premio David di Donatello e un Nastro D’Argento.

L’amicizia fatale – Hitler e Mussolini, il documentario su Rete 4

Sempre nel giorno della Festa della Liberazione, sabato 25 aprile 2020, subito dopo la messa in onda de “La Ciociara”, Rete 4 trasmette “L’amicizia fatale – Hitler e Mussolini“. Si tratta di un documentario che racconta e scruta nel rapporto tra il Führer e il Duce. Amici e rivali, ma al tempo stesso due uomini legati da quel senso di megalomania che li ha portati, a loro modo, a diventare esempi di distruzione per tutto il mondo.

Ricordiamo che il giorno 25 Aprile 2020 si festeggia il 74° anniversario della Festa della Liberazione dell’Italia dal Governo fascista della Repubblica Sociale Italiana, ma anche dall’occupazione nazista.

Il 25 aprile del 1945 le forze armate alleate, l’Esercito Cobelligerante Italiano e le forze partigiane proclamarono una vera e propria insurrezione per liberare i territori occupati dall’alleanza naziofascista. Una rivoluzione che si concluse con la liberazione del popolo italiano, ma anche con l’arresto del Duce. Benito Mussolini viene giustiziato pochi giorni dopo, il 28 aprile, con la compagna Claretta Petacci a Giulino di Mezzegra, sul Lago di Como.