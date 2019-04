Rete 4, don Davide Banzato torna in onda con “I Viaggi del cuore”: quando inizia la nuova edizione del programma di Mediaset

Nella mattina festiva di Rete 4 torna ufficialmente in onda don Davide Banzato. Parliamo del prete belloccio conduttore de “I viaggi del cuore” che, a breve, rifarà capolino nella programmazione di Mediaset grazie ad una nuova edizione del programma.

Quando iniziano le nuove puntate? Ad annunciarlo è stato lo stesso Banzato sul suo profilo Instagram ufficiale. Nella recente foto pubblicata sul social, infatti, il “don di Rete4” ha fatto sapere che la prima puntata ci sarà il 5 maggio 2019.

Quale sarà l’orario di inizio in tv della trasmissione? La primissima puntata verrà trasmessa sul piccolo schermo dalle ore 9.00 della prossima domenica. E la si potrà seguire anche in live streaming e in streaming on demand su Mediaset Play.

Il programma, visibile anche all’estero grazie a Mediaset Italia, giunge così alla sua settima edizione. Prodotta da Me Production e RTI (la curatrice è Maria Consuelo Bonifati), vede anche impegnati come autori lo stesso Banzato, Angelo Bonsignore e Antonio Sellitto.

I viaggi del cuore, le anticipazioni delle nuove puntate trasmesse su Rete4 da domenica 5 maggio 2019

Ma quali sono le anticipazioni delle nuove puntate de “I viaggi del cuore“, il programma con don Davide Banzato nuovamente trasmesso su Rete4 da domenica 5 maggio 2019? Beh, in questa nuova edizione si va in:

Sicilia (alla cattedrale di Scaccia, dedicata alla Madonna del Soccorso; ad Enna tra riti e processioni; a Catania per Sant’Agata);

Molise (santuario di Castelpetroso);

Sardegna (per Nostra Signora di Gonare);

Lazio (nel quartiere Trionfale di Roma, per San Giuseppe, padre putativo di Gesù).

E al debutto, tra gli ospiti presenzieranno anche loro: don Luigi Maria Epicoco (teologo e scrittore), Gigi De Paolo (Forum delle Associazioni Famigliari) e Federico Russo (scrittore e cantautore francescano).

Infine, dopo il punto sulla “Sacra Famiglia”, a giugno per la trasmissione sarà riservato spazio anche una puntata speciale a Lourdes, con un pellegrinaggio guidato dall’Arcivescovo Ordinario Militare per L’Italia, Mons. Marcianò.

In tv con Banzato anche Chiara Amirante, fondatrice di “Nuovi orizzonti”

Sempre a giugno verrà anche annunciata una novità che riguarda la fondazione “Nuovi orizzonti” di Chiara Amirante, nell’anno in cui si festeggiano i 25 anni dalla nascita del progetto che vede impegnato in prima linea Banzato.

Del resto, in queste nuove puntate de “I viaggi del cuore” la Amirante affiancherà don Davide grazie a “Spiritherapy”, una inedita rubrica con i consigli per superare le ferite del cuore attraverso percorsi spirituali.

Tra gli ospiti fissi del programma anche don Luca Trovato (uomo di conversione vicino ai bisognosi); don Antonio Rizzolo (il direttore di “Famiglia Cristiana” coi suoi editoriali); il dottor Carlo Borgomeo (per parlare di povertà educativa in Italia).