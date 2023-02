Arriva su Rai1 una nuova fiction che si intitola “Resta con me”: il protagonista è Francesco Arca che presta il volto a Alessandro Scudieri, un vicequestore esperto nella profilazione dei criminali. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla trama, il cast, la location, il numero episodi e quando in tv.

“Resta con Me”, fiction Rai con Francesco Arca: quando in tv?

Da domenica 19 febbraio 2023 in prima serata su Rai1, al via una nuova fiction con Francesco Arca, Resta con me. Dopo lo straordinario successo di Lolita Lobosco 2, conclusasi domenica 12 febbraio, entra in scena una nuova fiction piena di adrenalina e colpi di scena. L’attore protagonista raggiunto da Sorrisi fa sapere:

«Un suo errore lo costringerà a ricominciare quasi da zero, entrando in una nuova squadra che lavora solo di notte. Questa è una serie anomala, in bilico tra poliziesco e dramma. Il difficile rapporto di Alessandro con la moglie Paola (Laura Adriani, ndr) è importante almeno quanto le scene d’azione. E cambierà con l’arrivo di un bambino, Diego (Mario Di Leva, ndr), in affido».

“Resta Con Me”: trama, numero puntate, regista e location

La Trama di “Resta con me”

Francesco Arca, in “Resta con me” presta il volto Alessandro Scudieri, un brillante vice questore in forza alla Mobile di Napoli. Un matrimonio felice con Paola, Giudice presso il Tribunale dei Minore e una carriera in ascesa. Come ciliegina sulla torta, aspettano il loro primo figlio quando accade qualcosa di irreparabile che lo costringe a ricominciare da capo. La loro serenità viene infatti sconvolta quando sua moglie viene coinvolta in una tragica sparatoria in cui perde il bambino. La donna scopre che Alessandro stava indagando su una banda insidiosa, e che si è spinto oltre certi limiti causando la tragedia. Paola dunque lo lascia, ma Alessandro è deciso a riconquistarla e acciuffare la banda di malviventi che insegue da tempo.

"Volete sapere perché sto sempre insieme a Paola e Alessandro? Beh, è una storia lunga". Con Francesco Arca e @AdrianiLaura, #RestaConMe: dal #19febbraio alle 21.25 su @RaiUno. pic.twitter.com/bjJ2EKZbDo — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) February 8, 2023

Si trasferisce nell’Unità di Intervento, una squadra speciale che lavora solo dal tramonto all’alba, e muovendosi nel mondo notturno Alessandro scopre che i criminali stanno pianificando un grande colpo. Si adopera per cercare di raggiungere l’obiettivo – mettendo anche in dubbio che possa esserci un infiltrato della malavita nella polizia – e nel frattempo si affeziona molto ad un bambino a cui deve salvare la vita. In realtà sarà poi il bambino a salvare il matrimonio di Alessandro e Paola.

Resta Con Me, numero puntate, cast, regista e location

La serie è nata da un’idea di Maurizio De Giovanni che è anche lo scrittore a cui si sono ispirate molte fiction Rai come: la saga de I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre ed Il Commissario Ricciardi. Sono otto episodi per un totale di quattro prime serate.

La fiction è una co-produzione Rai Fiction-Palomar, prodotta da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra. La regia invece è affidata a Monica Vullo, già regista di altre fiction di successo:

Distretto di Polizia,

Codice Rosso,

Don Matteo,

Un Passo dal Cielo,

Il Paradiso delle Signore,

Oltre la soglia,

I Bastardi di Pizzofalcone.

La Fiction è stata interamente girata nella città di Napoli, in cui sono ambientate le puntate, con scene prevalentemente notturne. Arca sempre a Sorrisi dice: «L’idea, splendida, è dello scrittore e autore della fiction Maurizio de Giovanni. Ho scoperto una città che vive tutta la notte. Abbiamo cercato di raccontare i suoi angoli più insoliti e anche la grandissima solidarietà che si vede soprattutto di notte, con i volontari che aiutano le persone senza un tetto e in difficoltà. E poi, naturalmente, c’è tanta azione. La regista Monica Vullo è una maestra nel genere».

Resta Con Me, Il Cast

Ad interpretare il protagonista come abbiamo già detto c’è Francesco Arca, ma nel cast ci sono molti nomi amatissimi dal pubblico:

Francesco Arca è Alessandro Scudieri

Laura Adriani è Paola

Antonio Milo

Maria Pia Calzone

Arturo Muselli

Raffaella Rea

Liliana Bottone

Mario Di Leva

Chiara Celotto

Amedeo Gullà

Angela Ciaburri

Claudia Tranchese