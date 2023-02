Dal 19 febbraio è arrivata su Raiuno la serie Resta con me. Una fiction in cui il poliziesco si intreccia alla vicenda familiare. Laura Adriani interpreta Paola, giudice presso il Tribunale dei Minori, che finirà per essere coinvolta assieme al marito Alessandro Scuderi in una sparatoria. L’esito sarà per lei drammatico in quanto perderà il figlio che portava in grembo. Noi di SuperGuida TV abbiamo videointervistato in esclusiva Laura Adriani.

Per lei che non ha ancora assaporato la gioia della maternità è stato complicato vestire i panni di questa donna. Il suo curriculum familiare poi non l’aiuta: “Mi sono ispirata alle donne della mia vita. A mia nonna avevano chiuso le tube a 30 anni mentre mia madre per sedici anni non ha potuto avere figli. Ha cercato con costanza un figlio ed è ricorsa alla fecondazione assistita per avere mio fratello. Poi quando lei aveva 41 anni sono nata io e lei nemmeno ci credeva. Mi sono avvicinata a questo personaggio con la paura di non avere un figlio, di non trovare il compagno giusto e di non sentirmi all’altezza di diventare madre. Ho scavato dentro di me lasciandomi andare a qualche pianto”.

Un ruolo che si inserisce perfettamente nel dibattito sulla maternità insegnandoci che si può essere madri senza esserlo dal punto di vista biologico: “Le donne stanno in ansia per la maternità e ammetto di averla provata anche io. La maternità non è un passo obbligato ma deve essere qualcosa di naturale”.

Un messaggio questo che Chiara Francini ha portato sul palco dell’Ariston: “Ho condiviso quello che ha detto. Non penso che la società imponga alle donne di diventare madri. Sono le donne ad avere insito nel DNA un determinato tipo di pensiero. E’ arrivato il momento di liberarsene per poterci evolvere”.

Nei suoi piani non rientra però la maternità: “Al momento ho voglia di godermi quello che con grande fatica sono riuscita ad ottenere. Nei miei sogni vorrei avere un compagno che rimanesse al mio fianco anche se le cose andassero male”.

Seppur la scalata al successo sia stata faticosa, Laura non si è mai demoralizzata: “Ho sempre voluto essere un’attrice vera. Passo dopo passo sto cercando di cucire una tela che abbia un senso in modo che guardandola io posso ritenermi soddisfatta”.

Sui suoi prossimi progetti ci rivela: “A maggio uscirà la seconda stagione di A casa tutti bene e poi vedremo che succede”.