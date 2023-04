Resta con me, la fiction di Rai Uno con Francesco Arca si è appena conclusa (ultima puntata il 3 Aprile) con ottimi ascolti e già ci si chiede se ci sarà una seconda stagione.

Ambientata a Napoli, l’intreccio di tormentate situazioni sentimentali e di tratti tipici dei polizieschi, ha tenuto incollata allo schermo una buona fetta di telespettatori. Dunque chiedersi se Resta con me 2 si farà è una domanda naturale e legittima: vediamo di rispondere e di andare così incontro alla curiosità dei tanti appassionati.

Resta con me 2 si farà!

Chi ha seguito tutte le 16 puntate della prima stagione di Resta con me sarà felice di sapere che le storie narrate avranno un seguito.

Insomma, Resta con me 2 si farà. Il produttore della fiction Carlo Degli Esposti, ne ha dato conferma in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. “La stanno già scrivendo” ha dichiarato riferendosi alla seconda stagione della serie. Una bella notizia per i fans e neanche l’unica.

Francesco Arca confermato nel ruolo del protagonista

Ovviamente gran parte di ciò che riguarda Resta con me 2 non si conosce ancora, ma è certa la riconferma di Francesco Arca nel ruolo del coraggioso vicequestore Alessandro Scudieri. L’attore ha detto di essersi affezionato al personaggio e di certo sarà contento di vestire di nuovo i suoi panni.

Non sappiamo nulla invece, in merito ad una eventuale riconferma degli altri attori, come Raffaella Rea, Laura Adriani e il piccolo Mario Di Leva. Ad ogni modo la scelta di girare la seconda stagione fa capire quanto sia piaciuta al pubblico la serie nata da un’idea di Maurizio De Giovanni (lo scrittore de Il Commissario Ricciardi) e diretta da Monica Vullo. Adesso è troppo presto per conoscere, anche approssimativamente, la data in cui Resta con me 2 andrà in onda, ma vi informeremo non appena ci saranno delle novità.