Sigfrido Ranucci torna in prima serata con Report, il programma di inchieste e di informazione trasmesso in prima serata su Rai3. Curiosi di scoprire quali saranno i temi e le inchieste al centro della puntata in onda questa sera, lunedì 1 giugno 2020?

Lunedì 1 giugno 2020 alle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di Report, il programma di inchieste di Sigfrido Ranucci trasmesso su Rai3 e in streaming su Raiplay.

La prima inchiesta della serata si chiama “Lo sceriffo si è fermato a Eboli” a cura di Federico Ruffo. Nella regione Campania la diffusione del Coronavirus è stata lieve e controllata grazie alla politica di tolleranza zero da parte dello “sceriffo” Vincenzo De Luca. Il governatore della Regione Campania, infatti, è stato uno degli indiscussi protagonisti politici durante l’emergenza sanitaria del Covid-19 diventano un personaggio popolarissimo anche sui social con meme, gif e filmati. Non sono mancate però delle difficoltà come le telecamere di Report hanno cercato di raccontare nel servizio inchiesta tra inefficienze pubbliche e vantaggi privati.

Spazio poi all’inchiesta “Senza Fibra” a cura di Luca Chianca con la collaborazione di Alessia Marzi. Il lockdown e la quarantena forzata di due mesi hanno costretto milioni di famiglie italiane a restare a casa. Internet è diventato indispensabile non solo per passare il tempo, ma anche per motivi di lavoro e scuola, ma il lockdown ha portato alla luce le difficoltà in alcuni città italiane non ancora raggiunte dalla banda larga. Un divario che era stato evidenziato già nel 2015 da Matteo Renzi che in quell’occasione si era fatto promotore di un piano industriale per portare la fibra in tutta Italia con l’aiuto dell’Enel di Francesco Starace.

Report stasera, le anticipazioni del 1 giugno 2020

La puntata di Report del 1 giugno 2020 continua con l’inchiesta di Giulia Presutti dal titolo “Le mascherine del Senato“. L’attività del Governo non si è mai fermata nemmeno nel pieno della pandemia da Coronavirus. L’uso obbligatorio delle mascherine è oramai riconosciuto per tutti, ma viene spontaneo chiedersi dove le prendono i senatori? Stando a quanto prescritto in un una delibera del 24 febbraio scorso, il Collegio dei Questori del Senato assegna ai dipendenti i dpi quelle che sono considerate le mascherine più sicure, ossia le FFP2.

L’ultima inchiesta del giorno è “Art-Attack” a cura di Chiara De Luca che si è occupata del mercato dell’arte e di come sia cresciuto negli ultimi anni. Gallerie, case d’asta, esposizioni e fiere: l’arte oramai viaggia grazie anche ad un marketing sfrenato che consente in molti casi anche di vendere delle opere ad un prezzo più alto dello stesso valore artistico. Come mai?