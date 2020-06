Torna l’appuntamento con Report, il programma di inchieste e di informazione condotto da Sigfrido Ranucci nella prima serata di Rai3. Ecco per voi le anticipazioni sui temi e le inchieste al centro della puntata in onda questa sera, lunedì 8 giugno 2020.

Ad aprire la puntata è l’inchiesta “La comunità energetica” a cura di Michele Buono con la collaborazione di Simona Peluso che si domanda: quale sarebbe l’impatto ambientale ed economico se l’Italia si organizzasse a diventare un punto di riferimento nella nuova economia verde? Una nuova forma di economia che si basa su comunità energetica ed economia circolare, due concetti importantissima da cui partire per riorganizzare la produzione industriale, il trasporto, la generazione e la distribuzione di elettricità. Un’economia verde capace di abbattere l’immissione di anidride carbonica in atmosfera andando così a ridurre l’inquinamento.

Report stasera 8 giugno: si parla anche di Coronavirus

Durante la puntata spazio anche al Coronavirus con l’inchiesta “La giungla dei test sierologici” a cura di Emanuele Bellano e Greta Orsi. Anche se la curva dei contagi da Covid-19 è in calo, il virus è ancora tra noi e continua a crescere nel mondo. Diventano fondamentali per evitare una seconda ondata i tamponi, ma sembrerebbe esserci il rischio che le multinazionali farmaceutiche sfruttino proprio “la moda dei tamponi” per battere cassa.

Anche l’inchiesta “Un virus in classe” è dedicata all’emergenza sanitaria. Come sappiamo da quando il Coronavirus ha fatto capolinea nelle nostre vite ha stravolto le nostre abitudini. Tra questi anche la scuola è stata letteralmente rivoluzionata con lezioni a distanza, ma cosa succederà a Settembre? Mentre in Europa si sta cercando di ritornare tra i banchi di scuola, in Italia è ancora tutto rimandato a Settembre.

Spazio poi all’inchiesta “Mascherina tragica” di Manuele Bonaccorsi con la collaborazione di Giusy Arena. Le mascherine sono fondamentali per la Fase 2 e per la convivenza con il virus. Proprio per questo tantissime aziende, grazie anche agli incentivi, hanno deciso di produttore tessuti destinati proprio alla realizzazione di mascherine. Infine “Immuni&distanti” è l’inchiesta di Lucina Paternesi e Giulia Sabella che si occupa dell’app di tracciamento voluta dal governo e sviluppata dalla software house di Milano Bending Spoons. Come funziona? E’ davvero affidabile?