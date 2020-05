Torna Report, il programma di inchieste e di informazione condotto da Sigfrido Ranucci nella prima serata di Raitre. Al centro della puntata una serie di inchieste da non perdere dedicate all’emergenza mondiale Coronavirus! Ecco le anticipazioni, i temi e le inchieste al centro della puntata in onda questa sera, lunedì 11 maggio 2020.

Report Rai stasera, i temi di lunedì 11 maggio 2020

Lunedì 11 maggio 2020 alle ore 21.20 torna l'appuntamento con Report, il programma di inchieste presentate da Sigfrido Ranucci.

Tra le inchieste della serate c’è il reportage “Disorganizzazione Mondiale” di Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella con la collaborazione di Alessia Pelagaggi e Alessia Marzi. L’emergenza sanitaria mondiale da Coronavirus ha mostrato come diversi governi non siano stati in grado di affrontarla. Tanti gli errori commessi da parte di molti governi in parte legati anche al comportamento dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Sin dallo scoppiare della pandemia, infatti, non ci sono state delle linee guida chiare e inequivocabili sulla gravità della pandemia.

L’inchiesta si concentra proprio sull’OMS e sul sistema di finanziamento legato alle donazioni volontarie da parte dei singoli stati, ma anche alla dipendenza da singoli privati come Bill Gates. Il ruolo delle case farmaceutiche resta predominante e forte, in particolare se parliamo di cure e vaccini e quindi resta da capire se tutto ciò viene letto come un bene pubblico per la popolazione mondiale oppure solo un modo per le aziende di realizzare enormi profitti?

Report si occupa del Coronavirus

La seconda inchiesta della puntata di lunedì 11 maggio 2020 è “La scorciatoia” a cura di Lucina Paternesi. Tra poche settimana la famosa App Immuni sarà disponibile per il popolo italiano; si tratta di un applicazione realizzata dalla società Bending Spoons in collaborazione con il centro medico Sant’Agostino. Se andiamo a spulciare i nomi dei soci della società Bending Spoons ritroviamo nomi importanti come Renzo Rosso, Giuliana Benetton, Paolo Marzotto, tre figli di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, i Dompè e il fondo asiatico Nuo Capital.

A parte questi nomi altisonanti, ad oggi cosa conosciamo su questo progetto? Davvero poco, anzi l’app è stata oggetto di polemiche per via di un possibile tracciamento dei dati, anche se il Governo ha smentito subito la cosa. I dubbi restano, visto che secondo i paletti fissati dall’Unione Europe la app sarà utile solo se installata dal 60% dei cellulari italiani. Un numero davvero importante e non facile da raggiungere se pensiamo che neppure whatsapp è scaricata dal 60% degli italiani! Intanto dal mondo anche i colossi Google e Apple hanno deciso di mettersi a lavoro su un app.

Spazio poi all’inchiesta “Emergenza bombole di ossigeno” a cura di Emanuele Bellano con la collaborazione di Greta Orsi. In questi ultimi mesi le bombole per l’ossigenoterapia sono diventate tra gli oggetti più richieste; basti pensare che in Lombardia la richiesta è quintuplicata. Perchè? Semplice ai tempi del Coronavirus avere una bombola di ossigeno potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte. Peccato che la richiesta dei cittadini non sempre però incontra la disponibilità sul mercato. Una domanda e offerta che preoccupa qualora dovesse ripresentarsi un nuovo aumento di contagi.

Infine “Chi trova un vaccino trova un amico” è l’inchiesta di Chiara De Luca. E’ cominciata la produzione del vaccino contro il Covid-19 e cinque team di scienziati e aziende sono già nella fase di sperimentazione sull’uomo. Funzionerà oppure no? Intanto altri scienziati continuano le ricerche su un vaccino dopo lo scoppio del virus della Sars del 2003. Gli studi di oggi hanno dato un contributo all’attuale ricerca del vaccino, ma ci si domanda perché all’epoca non sono proseguiti?