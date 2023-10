Sigfrido Ranucci e tutta la squadra di Report tornano in prima serata su Rai3 con nuove inchieste. Scopriamo tutti i temi e le anticipazioni al centro della puntata di stasera, domenica 29 ottobre 2023.

Domenica 29 ottobre 2023 dalle ore 20.55 torna l’appuntamento con Report, il programma di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci in prima serata su Rai3. Tre le inchieste al centro della puntata di stasera. La prima dal titolo “Desideri sauditi” a cura di Daniele Autieri, con la collaborazione di Federico Marconi e Carlo Tecce. Si parla del piano complesso del Regno Saudita che ha un grande obiettivo: conquistare una leadership geopolitica tra i paesi arabi. Non solo, tra gli obiettivi del Regno Saudita c’è anche quello di conquistare un consenso diffuso tra i paesi del blocco occidentale, tra cui anche l’Italia, il primo paese dell’Unione europea che dal 2019 viene scelto per penetrare politicamente il Vecchio Continente.

Report ha ricostruito la vicenda con documenti e testimonianze inedite con incontri segreti e attività di pressione e lobbying esercitate negli Stati Uniti, in Europa ma anche su parlamentari italiani. Sullo sfondo il grande circo del calcio mondiale, nel quale l’Arabia Saudita ha trasformato la più grande e dispendiosa campagna acquisti coinvolgendo anche la Federcalcio e l’ex Ct della Nazionale azzurra Roberto Mancini. Dopo gli attentati di Hamas del 7 ottobre la situazione è sfuggita di mano. Quali sono le conseguenze per il Principe ereditario Mohammad Bin Salman?

Nella seconda inchiesta dal titolo “La tragedia del bus” di Giulia Presutti con la collaborazione Lidia Galeazzo e Andrea Tornagosi. Si parla della tragedia del 3 ottobre successa a Mestre dove è precipitato un autobus elettrico da un cavalcavia causando la morte di 21 persone e 15 ferite. L’inchiesta inizia con l’analisi dei primi rilievi effettuati dopo l’incidente ponendo l’attenzione sulla barriera di protezione.

Ma perché la barriera era interrotta da un’apertura risultata poi fatale? Il tratto dove si è registrato l’incidente è sottoposto alla gestione del Comune che si stava occupando di alcuni lavori di manutenzione per la messa in sicurezza del viadotto. Il bus, invece, è di proprietà dell’azienda Martini Bus, controllata da La Linea Spa.

La terza ed ultima inchiesta è “Falda e faldoni” di Lucian Paternesi con la collaborazione di Giulia Sabella. Si parla di riso vialone nano, tra i prodotti maggiormente pregiati del piccolo comune di Sorgà, in provincia di Verona. Un prodotto top con tanto di marchio IGP in Europa. Peccato che, tra un campo di riso e l’altro, è stata realizzata una discarica destinata a rifiuti speciali non pericolosi. Come è possibile che la Regione Veneto abbia permesso a un’azienda privata di interrare quei rifiuti a due passi dalle risaie e dalle acque pure che inondano quei terreni?

