Domenica 7 gennaio 2024 dalle ore 20.55 torna una nuova imperdibile puntata di Report, il programma di inchiesta presentato da Sigfrido Ranucci su Rai3. Durante la puntata del programma che, ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv, spazio a nuove inchieste e temi di strettissima attualità. La prima inchiesta della serata è “Il mistero delle Brigate Rosse” firmata da Paolo Mondani con la collaborazione Goffredo De Pascale, Federico Marconi e Roberto Persia. L’inchiesta torna ad occuparsi di uno dei misteri più noti e ancora oggi non chiariti della storia del nostro paese. L’agguato di via Fani e l’assassinio di Aldo Moro ha segnato la storia d’Italia. Una pagina di storia moderna che viene riaperta: dal rapimento ai 55 giorni di detenzione fino alla morte del politico e giurista italiano, tra i fondatori della Democrazia Cristiana e suo rappresentante nella Costituente.

Spazio poi a “La costa d’oro“, l’inchiesta a cura di Valerio Cataldi e Alessandro Spinnato. Gli inviati si sono recati nel cuore della foresta Atewa, uno dei polmoni verdi più importanti dell’Africa occidentale, circondata da miniere d’oro. Si tratta di scavi per lo più illegali che producono effetti devastanti: spesso queste “ricchezze” vengono sottratte con forza distruggendo l’economia locale e lasciando senza lavoro centinaia di contadini. Non solo, questi scavi producono una catastrofe ambientale per l’inquinamento prodotto dal mercurio, quel minerale che una volta trovavamo nei termometri e che è essenziale per processare l’oro e raffinarlo.

Infine la terza ed ultima inchiesta della puntata di Report del 7 settembre 2024 è “Il valzer della candela” di Manuele Bonaccorsi con la collaborazione di Thomas Mackinson. Al centro dell’inchiesta il caso di Vittorio Sgarbi. Il sottosegretario alla Cultura del Governo Meloni è in possesso di una una preziosa opera del Seicento che risulta simile a una rubata dal castello di Buriasco (Torino) nel 2013. Dopo la prima inchiesta, Sgarbi ha smentito categoricamente precisando: “il dipinto rubato e quello di mia proprietà sono due opere diverse”.

Report è entrato in possesso di una scansione ad alta risoluzione dell’opera di Sgarbi: la scansione a 16k dell’opera ha fatto emergere nuovi dettagli. L’opera di Sgarbi, esposta a Lucca nel dicembre 2021 e quella trafugata – consegnata al restauratore Gianfranco Mingardi nel 2013 – sarebbero la stessa. Ma non finisce qui, nel dipinto rubato è stato rinvenuto anche un frammento ritrovato al castello di Buriasco. L’unica differenza riguarda una fiaccola in alto a sinistra presente nella tela di Sgarbi. In realtà la scansione ha dimostrato che è stata aggiunta in un secondo momento. Ora spetterà ai Carabinieri del Nucleo di Tutela chiarire la situazione.

