Domenica 19 novembre 2023 dalle ore 20.55 va in onda una nuova puntata di Report, il programma di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci in prima serata su Rai3. Il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv torna ancora una volta in prima fila per raccontare ed indagare su alcuni temi di strettissima attualità. La prima inchiesta dal titolo “Scoperta elettrizzante” è a cura di Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella, collaborazione Eva Georganopoulou, Stefano Lamorgese.

Deforestazione, centrali a carbone, interi villaggi sgomberati con la forza, scarti chimici nelle acque, operai bruciati vivi, schiavi bambini, fauna e flora devastate, incidenti mortali. Questi sono i prezzi nascosti dietro l’auto elettrica. La rivoluzione verde è prevista dal 2035 visto che la Commissione Europea ha deciso che potranno essere venduti solo veicoli elettrici. E’ fondamentale abbattere a tutti i costi le emissioni di Co2 per combattere l’effetto serra. In realtà l’auto elettrica ha modo di esistere grazie alla presenza di una batteria composta da 500 chili di minerali tra cui nichel, litio, manganese, cobalto. Dove finiscono i minerali per i veicoli elettrici? Per scoprirlo le telecamere del programma si sono recate fino in Indonesia dove ha documentato quanto sia poco pulita la filiera di produzione di nichel e di come incide sui diritti umani più basici tra cui l’accesso all’acqua.

La seconda inchiesta della puntata di domenica 19 novembre 2023 di Report si intitola “Tiro a segno” di Giulia Presutti. Al centro la storia di Claudio Campiti, l’uomo entrato armato a Fidene nell’assemblea di un consorzio di abitazioni uccidendo quattro donne. La pistola era di proprietà del tiro a segno di Roma. Come è possibile? Il regolamento del poligono prevedeva che gli iscritti, anche privi di porto d’armi, noleggiassero la pistola in armeria e percorressero poi in autonomia lo spazio di 247 metri che li separava dalle linee di tiro. La mancanza di controllo sulle armi è diventata oggetto di controllo da parte della Procura di Roma che ha ottenuto il rinvio a giudizio anche del presidente e dell’armaiolo del Tiro a segno. Chi era tenuto a controllare l’operato del personale del poligono?

Infine l’inchiesta “Il ritorno al mondo dei puff” di Antonella Cignarale che si occupa delle sigarette usa e getta. Si tratta di un mercato da record in Italia, ma è importante indagare sulla sostanze presenti all’interno di questi dispositivo elettronici al momento non ancora regolamentate.