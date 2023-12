Tutto pronto per una nuova puntata di Report, il programma di inchieste presentato da Sigfrido Ranucci in prima serata su Rai3. Ecco tutte le anticipazioni, i temi e le inchieste al centro della puntata di stasera, domenica 3 dicembre 2023 su Rai3.

Domenica 3 dicembre 2023 dalle ore 20.55 va in onda una nuova puntata di Report, il programma di inchiesta presentato da Sigfrido Ranucci su Rai3. Il programma, che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv, torna in prima serata per raccontare ed indagare su alcuni temi di strettissima attualità. Tra le inchieste al centro della puntata di stasera c’è “Spy Game 2” di Lorenzo Vendemiale e Carlo Tecce. L’inchiesta si occupa di Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato e capogruppo di Forza Italia, che in passato è stato ed è ancora presidente anche di Cyberealm, una società specializzata nella sicurezza informatica. Chi c’è davvero dietro Cyberealm? E soprattutto qual è il ruolo di Maurizio Gasparri?

Spazio poi a “Il bonus è finito“, l’inchiesta a cura di Luca Bertazzoni con la collaborazione di Marzia Amico. Al centro dell’inchiesta il Superbonus 110% che terminerà il 31 dicembre ed è costato in tutti questi anni 100 miliardi di euro alle casse dello Stato per 440mila interventi di ristrutturazione. L’inchiesta traccia un bilancio della misura voluta dal Governo Conte II occupandosi della truffa di Mister Miliardo. Si tratta di un imprenditore di San Severo finito sotto indagine per presunta emissione di fatture inesistenti. Non solo, si indaga anche sui materiali utilizzati per creare i cappotti termici in Italia partendo dall’incendio dello scorso giugno in un palazzo di Colli Aniene a Roma, dove è morta una persona.

Nella puntata di domenica 3 dicembre 2023 di Report anche l’inchiesta “La scossa” di Giulia Innocenzi, in collaborazione Greta Orsi e Giulia Sabella in cui si parla dell’abbattimento di oltre 10.000 suini in Lombardia per evitare la diffusione della peste suina. La procura di Pavia ha aperto un fascicolo e il ministro dell’agricoltura Lollobrigida è stato chiamato alla Camera dei deputati a dare spiegazioni.

Da segnalare poi l’inchiesta “C’è (ancora) polvere nel ventilatore” a cura di Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella, in collaborazione con Lidia Galeazzo, Alessia Pelagaggi che si occupa di CPap, BiPap e di tutti i ventilatori distribuiti in tutto il mondo da Philips creati per far respirare meglio i clienti. A Milano i pazienti hanno portato Philips in tribunale promuovendo la prima class action in ambito sanitario del nostro paese. Infine l’inchiesta “Uno, nessuno e centomila Spid” di Lucina Paternesi in collaborazione con Giulia Sabella che si occupa del Bonus Cultura 18Appa azzerati in diverse città d’Italia: tra cui Siena, Ancona e altre in Friuli-Venezia Giulia. Cosa è successo?

