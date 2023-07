Torna Report di Sigfrido Ranucci e tutta la squadra impegnati, ancora una volta, in prima fila con inchieste e approfondimenti dedicati alla politica, economia e società. Ecco tutte le anticipazioni e le inchieste al centro della puntata di lunedì 10 luglio 2023.

Report stasera su Rai3: nuova inchiesta sul caso Daniela Santanché

Tutto pronto per una nuova puntata di Report, il programma simbolo del giornalismo d’inchiesta televisivo presentato da Sigfrido Ranucci trasmesso lunedì 10 luglio 2023 dalle ore 21.15 in prima serata su Rai 3. La prima inchiesta di stasera è “Santa Subito” a cura di Giorgio Mottola con la collaborazione Greta Orsi. Dopo il reportage di Giorgio Mottola, il ministro Daniela Santanché è stata costretta a riferire in aula al Senato per rispondere ai fatti emersi nel corso della trasmissione.

Il suo intervento in aula, tra mezze verità, omissioni e bugie, è stato un vero e proprio autogol. In arrivo documenti interni alle sue società che mostrano tutte le incongruenze, le inesattezze e le falsità pronunciate dal ministro del Turismo durante il suo discorso. Non solo, spazio a testimonianze inedite che evidenzieranno come la cattiva gestione delle aziende di Daniela Santanché abbia danneggiato dipendenti e fornitori.

La seconda inchiesta della serata è “Occhio per occhio” di Luca Bertazzoni in collaborazione con Marzia Amico. Al centro dell’inchiesta il conflitto di interessi sollevato dal Consiglio Comunale di Terni verso Stefano Bandecchi, fondatore dell’Università Niccolò Cusano e proprietario della Ternana Calcio. Il conflitto di interessi riguarda il ruolo di presidente di Bandecchi della Ternana Calcio nonché sindaco di Terni. Non solo, si tornerà a parlare delle condizioni dei lavoratori e degli ex lavoratori dei mezzi di comunicazione di Unicusano.

Report, la diretta di Rai3: le inchieste di lunedì 10 luglio 2023

Durante la diretta di Report di lunedì 10 luglio 2023 spazio anche all’inchiesta “Secco, prosecco e…” di Emanuele Bellano con la collaborazione di Cecilia Bacci e Chiara D’Ambros. Il Prosecco è il vino più venduto e più esportato d’Italia con 638 milioni di bottiglie prodotte nel 2022 per un valore di 3 miliardi di euro. In realtà

è anche uno dei prodotti made in Italy più imitati al mondo: dalla Germania alla California tutti hanno cercato di replicare uno dei vini più amati al mondo.

L’ultima inchiesta della puntata è “Meglio riutilizzare che curare” di Chiara De Luca e Marzia Amico che si è occupata di come, negli ultimi anni, la quantità di imballaggi sia aumentata del 20% in Italia. Un aumento che va di pari passi con il tasso di riciclo che fa del nostro paese uno dei più virtuosi in Europa. Nonostante ciò la Commissione Europea ha richiesto un cambiamento: un nuovo regolamento sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio che prevede, tra le varie misure, la riduzione degli imballaggi e il potenziamento del riuso accanto al riciclo. Come si comporterà l’Italia?

L’appuntamento con Report è il lunedì in prima serata su Rai3.