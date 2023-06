Nuovo appuntamento con Report, il programma di inchieste presentato da Sigfrido Ranucci in prima serata su Rai3. Ecco tutte le anticipazioni dei casi e delle inchieste al centro della puntata di stasera, lunedì 5 giugno 2023.

Report, stasera su Rai3: le anticipazioni di lunedì 5 giugno 2023

Lunedì 5 giugno 2023 dalle ore 21.20 su Rai3 torna Report, il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv presentato da Sigfrido Ranucci. Al centro della puntata diverse inchieste. La prima è “Mister B“, a cura di Luca Bergtazzoni con la collaborazione di Marzia Amico la vicenda dell’università telematica Niccolò Cusano, di cui Bandecchi è fondatore e presidente del Consiglio di Amministrazione. La Guardia di Finanza ha sequestrato 20 milioni di euro all’ateneo per presunta evasione fiscale. Stando a quanto si apprende l’università Niccolò Cusano avrebbe utilizzato i soldi provenienti dalle rette universitarie in attività prettamente commerciali tra cui la Ternana calcio.

L’inchiesta della magistratura ha portato alla luce ciò che si nasconde dietro il fenomeno delle università telematiche divenute oramai un vero e proprio fenomeno in Italia. Nate nel 2006 hanno sempre più preso piede con un boom di iscrizione. Ma a chi si deve la loro nascita? Tutto è iniziato nel 2006 con l’autorizzazione dell’allora Ministro dell’Istruzione Letizia Moratti.

Report, le inchieste di stasera su Rai3

Nella puntata di lunedì 5 giugno 2023 di Report spazio anche all’inchiesta “Pecunia olet” di Giulio Valesini e Cataldo Cicolella con la collaborazione di Edoardo Garibaldi e Alessia Pelagaggi. Nel 2016, in pieno governo Renzi, fu lanciato il programma visti in cambio di investimenti: un richiamo ai paperoni del mondo ad investire i loro soldi nel nostro Paese offendo loro due anni di permesso di soggiorno rinnovabili e un regime fiscale vantaggioso. Con l’arrivo del governo Conti II del 2020 la soglia di denaro da investire sulle nostre aziende è stato diminuito fino a un minimo di 250 mila euro trasformando il programma in uno dei più richiesti al mondo. Ma come vengono fatti i controlli sugli imprenditori che portano il loro denaro in Italia? Il servizio racconterà un caso che desta alcuni dubbi.

Tra le inchieste della puntata anche “Insicurezza sul lavoro” a cura di Bernardo Iovene con la collaborazione di Lidia Galeazzo e Greta Orsi propone. L’Inail ha riconosciuto a 35 lavoratori degli stabilimenti Inalca del gruppo Cremonini malattie professionali dovute alla modalità di lavorazione del disosso della carne. La situazione potrebbe essere di gran lunga più grave con i sindacati Cgil e Usb che hanno denunciato un rapporto difficile con l’azienda in ambito sicurezza e le prescrizioni dell’Ats. Per chiarire la cosa le telecamere di “Report” hanno intervistato un medico del lavoro dell’Ats oggi in pensione.

Infine l’inchiesta “Non è una regione per disabili” a cura di Chiara De Luca con la collaborazione di Lidia Galeazzo. L’inchiesta si occupa delle problematiche affrontate dai disabili in Liguria. Questo è tanto altro nella puntata di Report in onda dalle ore 21.20 su Rai3.