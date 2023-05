Tornano le inchieste di Report, il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv presentato da Sigfrido Ranucci in prima serata su Rai3. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di stasera, lunedì 29 maggio 2023.

Lunedì 29 maggio 2023 dalle ore 21.20 appuntamento su Rai 3 e anche su RaiPlay con una nuova puntata di “Report“, il programma di inchieste presentate da Sigfrido Ranucci. Nella puntata di stasera la prima inchiesta è “I consulenti” di Luca Chianca in collaborazione con Alessia Marzi, Carlo Tecce e Andrea Tornago. La guerra in Ucraina è ancora in corso, ma si parla di ricostruire. Da quando è iniziato il conflitto l’Unione Europea e tutti gli stati membri hanno messo a disposizione dell’Ucraina cinquanta miliardi di euro. Per World Economic Forum il paese avrebbe bisogno di cinquecentoquaranta miliardi di dollari per la ricostruzione. Intanto anche il governo Meloni ha incontrato alcuni rappresentanti del governo ucraino per parlare di ricostruzione. Tra questi Adolfo Urso, nominato al nuovo dicastero del Made in Italy per sostenere le nostre imprese e il nostro sistema paese.

Spazio poi all’inchiesta “Che porci” di Giulia Innocenzi con Greta Orsi e Giulia Sabella. Al centro dell’inchiesta si parla dei circa tremilaseicento allevamenti che fanno parte del circuito DOP del Prosciutto di Parma. A controllare che all’interno degli allevamenti sia tutto in regola e nel pieno rispetto delle norme c’è CSQA, l’ente certificatore più grande d’Italia, che ha assunto l’incarico nel gennaio del 2020 dopo che lo scandalo della genetica aveva travolto l’ente controllore precedente. Nonostante lo scandalo qualcosa non è andato per il verso giusto visto che sono pervenute le segnalazioni di alcuni dipendenti. Il ministero dell’Agricoltura ha così scoperto che il CSQA è “più orientato ad assecondare le esigenze della filiera che preoccupato del rispetto della conformità al disciplinare” richiedendone così la sospensione. Lo scorso dicembre però il ministero ha riconfermato il compito del CSQA di controllare il Prosciutto di Parma per i prossimi tre anni. Sulla base di quali garanzie? A Report documenti e audio esclusivi che gettano un’ombra sull’imparzialità dell’ente.

Nella puntata di lunedì 29 maggio 2023 di Report si torna a parlare dell’app Yuka. Nell’inchiesta “tutti contro Yuka” a cura di Lucina Paternesi e Giulia Sabella. Si torna ad indagare sull’app che classifica i prodotti alimentari, e non solo, tramite etichettatura. Per invogliare i cittadini a prendere sempre più confidenza con le etichette il Ministero dello Sviluppo economico ha lanciato lo scorso luglio un’applicazione per smartphone con cui scansionare i codici a barre dei prodotti. Ma funziona davvero?

In Francia è nata qualche anno fa l’app Yuka che assegna un punteggio agli alimenti segnalando anche gli additivi pericolosi, in base al principio di precauzione. L’app è installata su più di 35 milioni di dispositivi in tutto il mondo. I giudizi più severi sono verso gli alimenti ultra-processati e agli insaccati. Sta di fatto che l’app ha creato non poche polemiche con la Federazione francese degli industriali della salumeria che ha deciso di portare la start up in tribunale.

