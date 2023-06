Torna Report di Sigfrido Ranucci in prima serata su Rai3. Tutte le inchieste e le anticipazioni della puntata di stasera, lunedì 12 giugno 2023 su Rai3.

Lunedì 12 giugno dalle ore 21.20 torna su Rai 3 l’appuntamento con “Report” di Sigfrido Ranucci, il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Nuove inchieste al centro del programma che si occuperà dapprima del reportage “Da Stellantis alle stalle“. Alla fine degli anni ‘80 l’Italia era la prima potenza europea del settore auto, Fiat ne era alla guida e Torino rappresentava la sua capitale industriale. Oggi è tutto cambiato: migliaia di posti di lavoro sono scomparsi e in termini produttivi siamo oramai superati da paesi come Romania, Slovacchia e Repubblica Ceca.

Non solo, dopo la fusione della Fiat con l’azienda aamericana Chrysler nel 2014, nel 2021 l’accordo con PSA ha dato vita alla Stellantis. Per John Elkann si tratta di “un matrimonio tra pari”, anche se il cuore del gruppo ha lasciato Torino per Parigi. Una vicenda tutta da scoprire nell’inchiesta a cura di Manuele Bonaccorsi con la collaborazione di Madi Ferrucci.

Da non perdere poi l’interista a Nicolas Dufourcq, rappresentante dello Stato francese nel cda di Stellantis, con la presenza di documenti inediti, ma importantissimi, per spiegare il motivo dello spostamento oltralpe della catena del valore dell’industria automobilistica.

Tra le inchieste anche “La mal’aria” a cura di Emanuele Bellano con Cecilia Bacci, Chiara D’Ambros, Roberto Persia. Stando alle ultime analisi dell’Unione Europea l’inquinamento dell’aria provoca ogni anno in Italia circa 60mila morti per malattie legate all’apparato respiratorio e al sistema cardio-circolatorio. Questo aumento di decessi è legato al fatto che dal 2006 le Regioni italiane sforano costantemente i limiti di legge previsti per il particolato e il biossido di azoto. Ci si domanda: quali misure sono state prese dalle amministrazioni per tutelare la salute dei cittadini? Cosa è stato fatto e cosa invece manca all’appello? Le telecamere di Report hanno cercato di indagare sul sistema di vigilanza e di misurazione delle sostanze inquinanti.

E ancora: l’inchiesta “Insicurezza sul lavoro” di Bernardo Iovene con la collaborazione di Lidia Galeazzo, Greta Orsi. Le telecamere di Rai3 sono entrate negli stabilimenti Inalca del gruppo Cremonini dove Inail ha riconosciuto a 35 lavoratori malattie professionali dovute alla modalità di lavorazione del disosso della carne. Stando alle rivelazioni del lavoratori però i numeri sarebbero di gran lunga superiori costringendo anche l’Ats di Milano ad intervenire. Cgil e Usb denunciano un rapporto difficile con l’azienda sulla sicurezza e le prescrizioni dell’Ats non basterebbero a evitare problemi muscolo scheletrici ai lavoratori. Infine l’inchiesta “Il calcolo opaco” di Antonella Cignarale con la collaborazione di Giulia Sabella sui processi automatizzati. Nell’era dell’intelligenza artificiale crescono i servizi che hanno alle spalle sistemi capaci di elaborare grandi quantità di dati e di fornire soluzioni che velocizzano le decisioni di enti pubblici e privati: gli algoritmi sono progettati allo scopo di valutare, categorizzare e prevedere anche alcune dinamiche sociali. Il loro enorme potenziale, però, può tradursi anche in rischio.

