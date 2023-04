Torna l’appuntamento con Report, il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci con grandissimo successo in prima serata su Rai3. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni della puntata di stasera, lunedì 3 aprile 2023.

Tutto pronto per una nuova stagione di Report, il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv in onda da lunedì 3 aprile 2023 dalle ore 21.10 su Rai3. Come sempre al timone il giornalista Sigfrido Ranucci coadiuvato dalla squadra di Report come sempre impegnati in prima fila. Proprio il vicedirettore di Rai Approfondimento e curatore e conduttore del programma ha annunciato la ripartenza del programma così: “nella stagione che ha segnato il record di 25 anni di messa in onda, Report riprende la serie con due straordinarie inchieste”.

Tra le inchieste della prima puntata della stagione 2023 c’è “Ombre nere” firmata da Giorgio Mottola con la consulenza di Andrea Palladino e la collaborazione di Norma Ferrara. L’inchiesta si occupa di Alfredo Cospito, detenuto da 11 mesi al 41 bis. Il programma ricostruirà l’intera vicenda soffermandosi sulle varie fasi della battaglia dell’anarchico in sciopero della fame da oltre 160 giorni e della quale sperano di potersi avvantaggiare i boss della mafia in galera. Proprio il giornalista e conduttore ha anticipato: “mostreremo una serie di video inediti, a partire da quello dell’attentato alla Caserma di Fossano che ha determinato la condanna all’ergastolo di Alfredo Cospito, quindi quello di Giuseppe Graviano che racconta come ha concepito il figlio in carcere mentre era sottoposto al regime del 41 bis, infine un video in cui Riina gioca a carte e irride il magistrato Nino Di Matteo”.

Non solo, nella puntata di lunedì 3 aprile 2023 Report si occuperà anche di un’alta importante inchiesta. Si tratta di “Taglia il bisturi” firmata da Luca Bertazzoni con la collaborazione di Goffredo De Pascale. L’inchiesta riguarda il Payback, che significa recupero, ma stando al dizionario Garzanti può significare anche vendetta. Si tratta di una legge che rischia di mettere in ginocchio le imprese che forniscono la sanità pubblica perché prevede che quando le Regioni sforano il tetto di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici, le aziende fornitrici devono contribuire a ripianare restituendo fino al 50% del fatturato dalle fornitureo.

L’introduzione della legge payback è stata introdotta dal Governo Renzi nel 2015. Proprio Ranucci in merito al tema ha anticipato: “l’ex premier ci ha rilasciato un’intervista nella quale ammette che la legge era inapplicabile, e ha concluso con una battuta dandoci l’appuntamento all’ autogrill di Fiano Romano: ‘Mentre la ministra Beatrice Lorenzin ha ammesso che si tratta di una legge scritta male, ci sarebbe da chiedersi perché allora non è stata riscritta’, ha detto”. Sta di fatto che, la legge attivata anche da Draghi, ha costretto più di 4000 piccole e medie imprese del settore alla chiusura. “Per questo – conclude Ranucci – abbiamo deciso di andare nelle due regioni, Toscana e Puglia, che hanno il primato di aver sforato di più nelle spese per i dispositivi medici, e abbiamo raccolto delle anomalie sul funzionamento dei centri di spesa di cui si sono dotati”.

