Tutto pronto per una nuova puntata di Report, il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv presentato da Sigfrido Ranucci in prima serata Rai3. Ecco tutte le anticipazioni e le inchieste al centro della puntata di lunedì 26 giugno 2023.

Report su Rai3 stasera: orario e anticipazioni

Lunedì 26 giugno dalle ore 21.15 torna l’appuntamento con “Report“, il programma di informazione condotto con grande successo da Sigfrido Ranucci. Una nuova puntata con diverse inchieste proposte ai telespettatori. Si comincia con l’inchiesta “La gallina dalle uova d’oro” a cura di Danilo Procaccianti con la collaborazione Andrea Tornago. A cinque anni di distanza dal crollo del Ponte Morandi che ha causato la morte di 43 persone si è riaperto il processo. Oggi sono imputate 59 persone tra cui l’ex amministratore delegato Giovanni Castellucci che si è portato a casa 13 milioni di euro di liquidazione. Durante le fasi del processo sono venute alla luce dei fatti importantissimi tra cui che molti erano a conoscenza delle condizioni del ponte. I telespettatori potranno ascoltare per la prima volta una serie di audio originali e le intercettazioni di allora e poi spazio al racconto di quello che è successo dalla voce diretta dei protagonisti.

La seconda inchiesta è “La grande minaccia” a cura di Luca Chianca con la collaborazione Alessia Marzi. Lo scorso maggio sulla fascia dell’Appennino romagnolo sono caduti fino a 250 mm d’acqua. Una cosa del genere non succedeva da più di 60 anni. A distanza di alcuni giorni dalla terribile alluvione che ha colpito al cuore l’Emilia Romagna, le telecamere di Report sono andate nelle zone per capire cosa sia realmente successo e cosa ci aspetterà negli anni futuri. Il cambiamento climatico è un problema serio non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo come testimoniano gli inviati del programma che si sono recati negli Stati Uniti per seguire il corso del Colorado River, uno dei fiumi più importanti al mondo, oggi sull’orlo del collassa per via della siccità.

Report, la diretta di lunedì 26 giugno 2023

Nella puntata di Report di lunedì 26 giugno 2023 trasmessa in prima serata su Rai3 spazio anche anche all’inchiesta “L’archivio dei battiti del cuore” a cura di Alessandro Spinnato con la collaborazione Ai Nagasawa. Daria Bonfietti, presidente dell’associazione familiari delle vittime di Ustica, racconta il lungo viaggio che da Bologna l’ha portata a Teshima, una remota isola del Giappone. Un racconto in cui si incrociano tre percorsi di vita: la storia personale di Daria Bonfietti, la tragedia di Ustica, le bugie di stato e le verità raggiunte.

Infine l’inchiesta “Le sorelle del Covid” a cura di Lorenzo Vendemiale e la collaborazione Carlo Tecce. Il 30 giugno addio alla ex struttura commissariale Covid. E’ la fine di un’emergenza pandemica durata quasi 3 anni. Ma cosa resta oggi? Dati alla mano: migliaia e migliaia di tonnellate di materiale inutilizzato, che oltre al danno dello spreco rischiano di presentarci anche il conto della beffa: Report ha scoperto che lo Stato sta spendendo decine di milioni di euro per conservare tutte le mascherine e gli altri dispositivi avanzati che stiamo continuando a pagare.

Questo e tanto altro nella nuova puntata di Report in onda lunedì 26 giugno 2023 in prima serata su Rai3.