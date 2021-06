Report, torna stasera su Rai 3 a fare luce sul mondo del calcio e degli agenti sportivi. La trasmissione, che propone inchieste giornalistiche, condotta da Sigfrido Ranucci, è pronta a svelarci i segreti e le trame oscure del mondo dorato del calcio. Ma scopriamo insieme quali sono i temi scottanti della nuova puntata di Report che andrà in onda Lunedì 7 giugno 2021 su Rai 3 alle 21.20.

Report stasera, anticipazioni: l’inchiesta sul calcio e gli agenti sportivi.

I retroscena e i segreti del calcio raccontati in un’inchiesta esclusiva nella prossima puntata di Report, con i nomi e i volti dei nuovi padroni del calcio.

Centinaia di milioni di euro ogni anno nelle mani degli agenti sportivi per la compravendita dei giocatori di Serie A. Ma cosa c’è alle loro spalle? Come racconta Report, dietro il dorato mondo del calcio ci sarebbe una rete di corruzione e riciclaggio sulla quale l’UEFA ha lanciato l’allarme e alla vigilia degli Europei il calcio rischia di essere travolto da un nuovo scandalo.

Come annunciato dal programma condotto da Sigfrido Ranucci, l’inchiesta giornalistica condotta da Report, farà luce su diversi aspetti.

Le pressioni di Leonardo Bonucci sul giovane compagno di squadra alla Juventus Dejan Kulusevski per cambiare procuratore. L’improvviso voltafaccia al proprio agente della giovane promessa del Genoa Gianluca Scamacca. Gli intrighi dietro l’acquisto per 20 milioni di euro dell’attacante kosovaro Vedat Muriqi, uno dei calciatori più pagati dalla S.S. Lazio sotto la presidenza di Claudio Lotito. Un calciatore lasciato in panchina per quasi tutto l’anno.

Le voci su un presunto acquisto della procura del centrocampista della AS Roma Jordan Veretout da parte di un agente finito più volte nel mirino degli investigatori per i suoi presunti rapporti con uomini della camorra. La costosa compravendita del giovanissimo Nicolò Rovella tra Juventus e Genoa che ha permesso al Genoa di sistemare i conti in bilancio.

Report: il ruolo di Mino Raiola nel calcio

Report inoltre pone sotto la lente di ingrandimento uno degli agenti più influenti al mondo: Mino Raiola, con un fatturato di oltre 85 milioni di euro. Un mega impero costruito tra Italia e Olanda che però ha come punto focale Montecarlo, dove Raiola ha la sua residenza, e Malta, dove ha sede la sua società Three Sport.

Secondo Report questo permetterebbe a Raiola di avere enormi vantaggi, con una tassazione del 5 per cento. La società però deve operare a Malta: Report è andato a verificarlo. Ecco cosa ha scoperto.

Il Genoa di Preziosi e il conflitto di interessi con il figlio procuratore

Il calcio è un’azienda che negli ultimi cinque anni ha perso circa 1,6 miliardi di euro. I danni vengono limitati dalle varie società grazie alle plusvalenze dei giocatori, cioè il calciomercato: a oggi rappresentano circa 800 milioni, un quinto del fatturato di tutte le squadre di Serie A.

Nell’affare delle plusvalenze un ruolo fondamentale lo giocano proprio i procuratori, che garantirebbero ai club di sistemare i bilanci con le compravendite dei giocatori. Secondo Report uno dei club più attivi in questo senso è il Genoa. Report è venuto in possesso di evidenze che svelano un enorme conflitto di interessi tra il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, e il figlio Matteo, socio di una società svizzera legata al Grifone.

Club, Giocatori e Agenti: ecco chi sono i signori del calcio italiano

Il sogno infranto della Superlega e la crisi economica che va oltre gli effetti del Covid-19, hanno mosso i mercati del calcio italiano.

Rispetto ai 3,8 miliardi di fatturato dell’azienda calcio italiana, i debiti hanno raggiunto i 4,6 miliardi. Nonostante la crisi del 2020 le i club di Serie A hanno speso 138 milioni di euro per la compravendita dei calciatori. Tanti soldi per alimentare le plusvalenze, operazioni per far quadrare i bilanci. Un gioco che ha tre protagonisti: i club, i giocatori e gli agenti. Ed è proprio agli agenti che spetta il compito più difficile: tenere in piedi un castello di carte che rischia di cadere.