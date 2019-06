Nuovo appuntamento con “Report“, la trasmissione di approfondimento giornalistico condotta da Sigfrido Ranucci prima serata su Rai3. Scopriamo le anticipazioni, i temi e le inchieste al centro della puntata di lunedì 3 giugno 2019.

Report 2019 su Rai3: anticipazioni di lunedì 3 giugno

Lunedì 3 giugno 2019 alle ore 21.30 tornano le inchieste di “Report” il programma condotto da Sigfrido Ranucci.

La prima inchiesta dal titolo “Mandati al diavolo” si occupa del gruppi ultras. In particolare ad inizio inchiesta ci si domanda “cosa unisce gruppi ultras spietati e vicini alle ‘ndrine calabresi, teoricamente appartenenti a schieramenti opposti?”. La riapertura del caso di Raffaello Bucci, l’ex ultrà della Juve morto precipitando da un cavalcavia della Torino-Savona, ha spinto le indagini su strade finora mai percorse. Federico Ruffo per l’occasione si è recato in Inghilterra per un’intervista speciale ad un uomo a cui Raffaello Bucci aveva confidato di aver paura per la propria vita.

L’inchiesta prosegue poi a Milano dove, solo poche settimane fa, stava per consumarsi l’esecuzione di un ultrà in pieno centro cittadino. Un nuovo caso che andava ad inserirsi in quella che per alcuni è una guerra per il potere tra diversi gruppi ultras del Milan.

Report Rai: le inchieste di lunedì 3 giugno

La seconda inchiesta in programma è dedicata al caffè. “Caffè: il buono, il rancido e il ginseng” è il viaggio alla scoperta di una delle abitudini più amate dagli italiani: quella del caffè. Gli italiani credono di essere dei grandi intenditori di caffè, ma in realtà sono abituati a bere un caffè dal sapore legnoso e amaro e dalla qualità scadente.

A distanza di cinque anni dalla prima inchiesta svoltasi al Gambrinus, le telecamere di Report sono tornate nella città per eccellenza del caffè per effettuare nuovamente un confronto sul caffè che viene gustato nelle varie caffetterie. Con i giornalisti di Report anche alcuni esperti di fama internazionale per valutare, sul campo, la qualità del caffè offerto agli italiani. Non solo, le telecamere del programma sono andate anche presso i vari Specialty coffee, bar e torrefazioni che importano caffè di diverso tipo come quello al ginseng per delle scoperte assolutamente da non perdere!

Infine terza ed ultima inchiesta del giorno è “Vorrei ma non pos” con il nostro Paese in ostaggio del contante. Ebbene si, l’Italia è tra le 35 peggiori economie globali per indice di intensità del cash in rapporto al Pil. A farle compagnia vari paesi Iraq, Niger, Gambia, Maldive, Egitto, Pakistan. In Svezia per esempio le transazioni in cast oramai rappresentano solo il 2% del totale e basti pensare che anche le chiese si sono “modernizzate” accettando donazioni con carta di credito.

Negli Stati Uniti d’America, invece, si è dovuti ricorrere ad una legga ad hoc per obbligare i negozi ad accettare contanti. In Italia l’utilizzo di cash è pari all’86%. Un numero altissimo considerando che fabbricare moneta costa tantissimo. Eppure dal 2014 in Italia è stata approvata una legge che obbliga gli esercenti ad accettare pagamenti elettronici, ma qualcosa è andato storto. Questo è tanto altro nell’inchiesta.