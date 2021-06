Come ogni Lunedì tornano le inchieste di Report su Rai3. Dalle prime anticipazioni della puntata che andrà in onda questa sera lunedì 14 giugno 2021, possiamo dire che tra gli argomenti trattati nella puntata di questa sera, ci sarà un’inchiesta che riguarda Facebook e l’acquisizione da parte di Mark Zuckerberg dell’app di messaggistica WhatsApp.

Report stasera, anticipazioni: perché Mark Zuckerberg ha comprato WhatsApp?

“Una guerra delle App”, così è stata definita da Sigfrido Ranucci, che indagherà sul motivo che ha spinto il patron di Facebook ad acquistare WhatsApp. L’appuntamento con Report è come sempre alle 21.20 su Rai3.

La domanda che i giornalisti di Report si sono posti è: perché Mark Zuckerberg ha speso una fortuna per acquistare un’app di messaggistica che non generava introiti utili a coprire i costi?

La risposta di Report in onda questa sera

La risposta Report l’ha trovata in alcuni documenti interni diffusi dalla commissione parlamentare inglese per il digitale. Tra il 2013 e il 2015 Facebook ha utilizzato Onavo, un’applicazione di una società israeliana per conoscere quali applicazioni le persone scaricavano sui propri smartphone e quanto spesso le usavano. WhatsApp era un concorrente troppo forte per competere con Messenger.

Tra le altre inchieste di Report in onda questa sera

Tra le altre inchieste di questa sera, Report si occuperà del lockdown del 2020 e del boom di consegne a domicilio. Un periodo dove da un lato c’erano grandi richieste di consegne a domicilio e dall’altro gli impiegati di Glovo in cassa integrazione.

Report racconterà quindi la primavera dello scorso anno, quando c’erano solo i rider a sfrecciare per le città rese deserte dalle rigide restrizioni anti-contagio. Un periodo di boom economico per le aziende di consegne a domicilio ma nonostante il periodo di grande lavoro, alcuni impiegati di Glovo erano in cassa integrazione. Gli ammortizzatori sociali introdotti a causa di Covid-19 hanno maglie molto larghe, ma chi controlla che le aziende non se ne approfittino? Questa è la domanda alla quale darà risposta Report questa sera.

Sempre del periodo pandemico ci sarà l’inchiesta intitolata “Testati”. Report si interrogherà sulla confusione intorno alla gestione dei tamponi per diagnosticare il virus da Covid-19: da regione a regione i prezzi dei tamponi cambiano con differenze anche di 20 euro per i test rapidi e fino a 60 euro per i molecolari.

Tra le inchieste anche quella dal titolo “Il nostro caro Amazon”. Un’inchiesta che riguarderà il vero costo di una spedizione di Amazon tra lavoratori soggetti a infortuni frequenti e con contratti precari e poco pagati e negozi che chiudono perché non sono in grado di fare concorrenza ai prezzi di un colosso mondiale.

Questa sera si affronterà grazie all’inchiesta “Il segreto in fondo al mare”: sui fondali dello Jonio calabrese da ottanta anni giace il relitto di un piroscafo militare affondato durante la seconda guerra mondiale e carico di tritolo che sarebbe stato usato dalla ‘ndrangheta per i suoi attentati in Calabria e, in base ad alcune ipotesi investigative, addirittura per la strage di Capaci.