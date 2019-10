Sigfrido Ranucci torna in prima serata con Report, il programma di inchieste dedicato al mondo della politica, economia e società trasmesso con grandissimo successo su Rai3. Ecco le anticipazioni e i temi al centro della puntata di lunedì 21 ottobre 2019.

Report su Rai3: le anticipazioni di lunedì 21 ottobre 2019

Lunedì 21 ottobre 2019 alle ore 21.20 torna l’appuntamento con Report, il programma di inchieste coordinate e introdotte da Sigfrido Ranucci. Il programma, che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo televisivo, è pronto a raccontare nuove inchieste e approfondimenti dedicate al mondo della politica, dell’economia e della società.

La prima inchiesta è “La Santa Alleanza” dedicata a Matteo Salvini che, nel giro di pochi anni, è riuscito a trasformare un partito antimeridionale e secessionista come la Lega in un movimento sovranista. Nella storia di Matteo Salvini e della Lega c’è però un filo nero che lega la metamorfosi leghista allo scandalo del Metropol di Mosca. Uno scandalo che ha coinvolto sia Matteo Salvini che il suo ex portavoce Gianluca Savoini.

L’inchiesta delinea, tramite documenti mai viste e interviste esclusive, qualcosa di davvero inedito. Ci si sofferma in particolare su una possibile trattativa in corso della Lega per i soldi e il petrolio russo; una sorta di asse internazionale tra forze estremiste in Russia e negli Stati Uniti. Ma che funzione hanno in questo piano Matteo Salvini e la Lega? Per l’occasione le telecamere di Report hanno incontrato Konstantin Malofeev, detto l’Oligarca di Dio, uno degli uomini russi più ricchi e molto vicino a Vladimir Putin.

Report, le inchieste di lunedì 21 ottobre 2019

Si tratta di un’intervista esclusiva quella rilasciata da Malofeev che negli ultimi anni ha finanziato i partiti di estrema destra in Europa, ma dal 2013 ha creato una nuova Santa Alleanza tra le associazioni ultra tradizionaliste russe e le più potenti fondazioni della destra religiosa americana. Una cosa è certa: dal 2013 Gianluca Savoini e Matteo Salvini si sono recati spesso a Mosca dove hanno incontrato Konstantin Malofeev.

La seconda inchiesta è “Un espresso a casa nostra” in cui si parla della capsule del caffè. Uno dei sistemi più noti è quello della Nespresso giunta ad un accordo con il Consorzio italiano alluminio per la raccolta della capsule. Intanto Report ha sottoposto dieci capsule tra le più vendute in commercio ad un’analisi sensoriale del trainer Andrej Godina e a nove prefessionisti dell’Istituto Internazionale assaggiatori. Non solo, le capsule sono state analizzate da tre laboratori per ricercare la presenza o meno di metalli rilasciati nella fase di consumo delle capsule. I risultati sono stati commentati dalle case coinvolte, ma anche da esperti dell’Istituto Ramazzini, dell’Università di Padova e dell’Arpa Roma-Lazio.

Infine l’ultima inchiesta è “Il Colosseo” dedicata ad una delle opere italiane più visitate al mondo. Nel 2017 sono stati ben 7,7 milioni di visitatori con un incasso totale di ben 53 milioni di euro. Le telecamere di Report si domandano però chi gestisce la vendita dei biglietti? I ticket, infatti, sono quasi sempre introvabili al punto che moltissimi turisti sono costretti a comprarli da rivenditori privati pagandoli anche più del previsto rispetto al prezzo standard. Come mai?