Triplo appuntamento oggi sabato 22 luglio 2023, con la soap spagnola Un Altro Domani. Ecco i Video Mediaset per rivedere le intere puntate trasmesse da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.

Diana trova Julia e Leo a letto dopo che hanno passato la notte insieme e non si esime di esprimere il suo disappunto in un secondo momento in privato con sua figlia.

Tirso trascorre le giornate in camera sua e non dà segno di voler reagire alla sua condizione. Leo porta avanti il suo progetto.

L’impulsività riprende il controllo della vita di Julia, spingendola a fare a Leo una proposta sorprendente. Erik teme di perdere il lavoro a Tenerife.