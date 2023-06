Nuovo appuntamento oggi mercoledì 21 giugno 2023 con la soap turca Terra Amara. Nella puntata odierna Zuleyha è sconvolta per l’aggressione subita, ma i medici sostengono che abbia avuto un incubo e crollano i sospetti su Demir. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.