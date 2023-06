Triplo appuntamento oggi domenica 18 giugno 2023 con la soap turca Terra Amara. Ecco i Video Mediaset per rivedere le intere puntate trasmesse da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.

Demir, dopo aver trascorso qualche ora spensierata con Uzum, chiede alla bambina di mantenere il segreto sulla donna che ha visto a Mersin con Leyla e Adnan.

Zuleyha ha un malore in carcere e viene portata d’urgenza in ospedale. Hatip informa Yilmaz e Fekeli dell’accaduto e accusa Demir di averla avvelenata.

Julide, vittima degli intrighi di Sermin, viene accusata di corruzione e vorrebbe dimettersi, ma Sabahattin la invita a ripensarci e nel frattempo indaga sulle accuse a Julide.