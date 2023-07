Nuovo appuntamento oggi martedì 11 luglio 2023 con la soap turca Terra Amara. Nella puntata odierna Fekeli si imbatte in Fikret, figlio di suo fratello Musa, che era andato via da Cukurova a quattro anni. Fekeli insiste perché il nipote si stabilisca a casa sua. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.