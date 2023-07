Nuovo appuntamento oggi giovedì 6 luglio 2023, con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Simona confessa che le lettere ricevute dai figli sono false: è stata lei a scriverle e ad inviarsele per smentire Petra che insinua che non sono bravi figli perché non le scrivono. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.