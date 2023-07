Nuovo appuntamento oggi mercoledì 5 luglio 2023, con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Petra sostituisce Pia durante la sua assenza comportandosi in modo indisponente con tutta la servitù, finché questo non la porterà a un vero e proprio scontro con Candela. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.