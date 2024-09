Nuovo appuntamento oggi – lunedì 30 settembre 2024 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Catalina discute con Pelayo il suo rifiuto di sposarsi. Pelayo le confessa il suo amore e il desiderio di non perderla. Pia e Romulo rivelano a Jana che Jeronimo ha rubato l’orologio. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.