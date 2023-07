Nuovo appuntamento oggi lunedì 24 luglio 2023, con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna il barone parla con Teresa che rimane colpita dalla sua gentilezza. Teresa gli confida di soffrire per un amore non corrisposto. Alonso ringrazia Romulo per il consiglio ricevuto. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.