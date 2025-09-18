Dopo l’uscita del nuovo singolo “Senza”, Renato Zero torna dal vivo con “L’ORAZERO IN TOUR”, la nuova tournée di concerti annunciati per il 2026. Ecco tutte le date dei concerti e dove acquistare i biglietti.

Renato Zero, nuovo tour nel 2026 con “L’ORAZERO IN TOUR”

Si chiama “Senza” il nuovo singolo di Renato Zero che dà il via alla nuova era discografica “L’ORAZERO“. 19 tracce inedite compongono il nuovo attesissimo album in uscita dal 3 ottobre 2025 per Tattica. Un ritorno che ha fatto impazzire il popolo dei sorcini essendo arrivato a sorpresa con un annuncio pubblicato sui social dell’artista. A distanza di pochi giorni dalla notizia di un nuovo singolo e album, Renatino ha sorpreso nuovamente il suo amato pubblico con le date dei concerti 2026. Una nuova grande avventura live in arrivo il prossimo anno con 23 concerti nei palazzetti italiani. Si chiama “L’ORAZERO IN TOUR, la nuova tournée prodotta da Tattica che da gennaio ad aprile 2026 animerà i principali palasport italiani.

Il debutto è stato annunciato per il 24 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma con sei date in calendario destinate a diventare sole-out nel giro di pochissimo tempo. A seguire nel 2026 i concerti a Firenze (Nelson Mandela Forum), Torino (Inalpi Arena), Mantova (Palaunical), Conegliano (Prealpi San Biagio Arena). E ancora: Bologna (Unipol Arena), Pesaro (Vitrifrigo Arena), Eboli (Palasele), Bari (Palaflorio) fino al gran finale a Messina (Palarescifina). Il cantautore romano si prepara a regalare nuove emozioni al suo pubblico universale con una scaletta che pesca dal glorioso passato, 50 anni di carriera, fino all’ultimo album.

Renato Tour, tour 2026: le date e dove acquistare i biglietti

Ecco tutti i concerti e le date de L’OraZero in Tour, il nuovo tour del 2026 di Renato Zero nei più importanti palazzetti italiani.

24 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

25 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

28 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

29 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

31 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

1 FEBBRAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

11 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

12 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

14 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

15 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

7 MARZO – TORINO – INALPI ARENA

8 MARZO – TORINO – INALPI ARENA

11 MARZO – MANTOVA – PALAUNICAL

13 MARZO – MANTOVA – PALAUNICAL

18 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA

20 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA

24 MARZO – BOLOGNA – UNIPOL ARENA

28 MARZO – PESARO – VITRIFRIGO ARENA

4 APRILE – EBOLI – PALASELE

8 APRILE – BARI – PALAFLORIO

9 APRILE – BARI – PALAFLORIO

15 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA

16 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA

I biglietti sono disponibili in prevendita a partire dalle ore 11.00 di giovedì 18 settembre su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket.

La radio partner di L’ORAZERO IN TOUR è RTL 102.5.