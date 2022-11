Tutto pronto per il secondo ed ultimo appuntamento dello 070 di Renato Zero, il concerto evento tenutosi al Circo Massimo di Roma durante 6 date da tutto esaurito. Scopriamo insieme le anticipazioni, gli ospiti e la scaletta della seconda puntata trasmessa in prima serata mercoledì 2 novembre 2022 su Canale 5.

Renato Zero, 070 in tv Canale 5: la seconda puntata

Secondo e ultimo appuntamento, questa sera, mercoledì 2 novembre 2022 dalle ore 21.30 su Canale 5 con 070, il concerto evento di Renato Zero registrato presso la splendida cornice del Circo Massimo a Roma. Dopo il grandissimo successo della prima puntata, il cantautore torna protagonista su Canale 5 con un best of delle 6 date evento organizzate per festeggiare i suoi 70 anni e i 55 anni di carriera. 6 concerti sold out quelli realizzati da Zero al Circo Massimo: il 23, 24, 25, 28, 30 settembre e 1 ottobre 2022.

Una serie di live che hanno visto il re dei sorcini portare sul palcoscenico il meglio della sua carriera. Un viaggio nella musica di Renato che con le sue canzoni ha fatto emozionare milioni di persone e diverse generazioni. Artista unico del panorama musicale italiano, Renato ha saputo dare voce alla malinconia, al malessere, alla diversità, al male di vivere, ma anche alla gioia. Come sempre sul palcoscenico la band composta da sette musicisti, otto coristi, 23 ballerini e un’orchestra sinfonica di 50 elelementi. Durante la seconda puntata di 070 non mancheranno ospiti tra cui: Al Bano, Serena Autieri, Peppe Barra, Mario Biondi, Diodato, Madame, Paola Minaccioni, Morgan, Fabrizio Moro e i Neri per caso.

Renato Zero, 070: la scaletta del 2 novembre 2022

Ecco la scaletta della seconda puntata di ZeroSettanta di Renato Zero registrata presso il Circo Massimo di Roma:

Questo bellissimo niente

Vivo

Niente trucco stasera

Voyeur

Cercami

Magari

Singoli / Segreto amore / Oltre ogni limite / Sorridere sempre

Amico

Nei giardini che nessuno sa

Morire qui

Il jolly / Amando amando / Per non essere così / L’equilibrista

L’angelo Ferito

Più Amore

Triangolo (Remix)

L’avventuriero

La favola mia

A braccia aperte

L’amore sublime

Il maestro

Resisti

No mamma no / Svegliati / La rete d’oro / Questi amori / Uomo no

La logica del tempo

Qualcuno mi renda l’anima

Mi vendo (Remix)

Piazza Grande

Spiagge

Cos’è

Rivoluzione

Più su

Fortunato

I migliori anni della nostra vita

Il cielo