Renato Zero quest’estate ha girato l’Italia con il suo tour ‘Autoritratto‘. In particolare le due tappe di Piazza del Plebiscito a Napoli sono state riprese e saranno trasmesse in tv. Scopriamo insieme i brani in scaletta, dove e quando vederlo.

Renato Zero, i concerti di Napoli trasmessi in tv

Dal 14 giugno 2024 all’11 novembre 2024, Renato Zero girerà l’Italia con il suo concerto-evento dal titolo ‘Autoritratto‘, che ha fatto registrare già molti sold out. Da Milano a Messina, passando per Roma e Bologna, sono diverse le tappe che vedranno impegnato il cantante. L’artista ha anche scelto a Napoli per due serate che si sono tenute lo scorso 21 e 22 giugno 2024, sua prima volta in Piazza del Plebiscito.

Quel doppio evento è stato registrato e andrà in onda in due giorni. A trasmetterlo è il canale Nove, in prima serata, domenica 29 e lunedì 30 settembre. Il concerto-evento celebra l’ultracinquantennale carriera di Renato Zero che ha ideato, scritto e diretto lo spettacolo. Sul palco, accanto a lui, una band composta da 7 musicisti, un coro a 8 voci e un’orchestra di 40 elementi. Negli anni ha pubblicato 45 album, di cui 33 in studio, 7 dal vivo, 5 raccolte ufficiali e ha venduto in Italia circa 55 milioni di dischi.

I brani in scaletta

Diversi i brani presenti in scaletta (circa 30) che vedremo in tv di Renato Zero, pseudonimo di Renato Fiacchini, da ‘La favola mia‘ a ‘Niente trucco stasera‘, passando per ‘Cercami’, ‘L’avventuriero’, ‘Morire qui’ e ‘Magari’, ‘Sogni di latta’, ‘Spiagge’, ‘Resisti’, ‘Amico’. E ancora ‘Inventi’, ‘Felici e perdenti’, La pace sia con te’, ‘Figaro’, ‘Svegliatevi poeti’, ‘Dimmi chi dorme accanto a me’, ‘Emergenza noia’. Tra vecchi e nuovi brani, sentiremo ‘Nei giardini che nessuno sa’, ‘Voyeur’, ‘Quel bellissimo niente’, ‘La ferita’, ‘Il grande mare’,’Rivoluzione’, ‘Più su’, ‘Cuori liberi’, ‘L’eco’, ‘Medley Wacciuwari’, ‘Vita’, ‘Il cielo’. E per finire ‘I migliori anni della nostra vita‘.