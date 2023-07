Buon compleanno Renato Pozzetto! Noi di SuperGuida Tv festeggiamo uno dei più grande attori e registi del cinema italiano con una carrellata dei suoi migliori film da (ri)vedere!

Renato Pozzetto, la filmografia del ragazzo di campagna del cinema italiano

Auguri Renato Pozzetto! In occasione del suo compleanno, festeggiamo uno dei più grandi talenti dello spettacolo italiano. Attore, comico, cabarettista, cantante, sceneggiatore e regista, Pozzetto è considerato uno dei capiscuola del cabaret lombardo. La grande occasione arriva con il duo Cochi e Renato: il debutto all’Osteria dell’Oca di Milano è un successo enorme. La loro comicità semplice, ma originale li trasforma in una delle coppie artistiche più note e apprezzati della comicità italiana.

Seguono trasmissioni di cult tra cui “Canzonissima“, ma anche il successo nel mondo della musica con le canzoni scritte da Jannacci: “La canzone intelligente” e “E la vita, la vita”. Nel culmine della carriera, i due decidono di separarsi. Il debutto nel mondo del cinema di Pozzetto arriva nel 1974 nel film “Per amare Ofelia” diretto da Flavio Mogherini. L’attore interpreta Orlando, un bamboccione mai cresciuto. L’anno dopo recita ne “Il padrone e l’operaio” di Steno accanto a Teo Teocoli. Nel 1976 è sul set di “Oh Serafina!” diretto da Alberto Lattuada e tratto dal romanzo di Giuseppe Berto.

Quattro anni dopo è sul set di “Sono fotogenico” diretto dal grandissimo Dino Risi. Anche in questo film interpreta il ruolo di un trentenne mammone di campagna che ha un grande sogno: lavorare nel mondo del cinema.



Renato Pozzetto: film di grande successo: da “Mia moglie è una strega”, “Casa stregata” fino a “Grandi magazzini”

La carriera di Renato Pozzetto attore raggiunge il picco negli anni ottanta con una serie di film di successo accanto a grandi nomi del cinema e dello spettacolo italiano: da Adriano Celentano ad Ornella Muti, da Eleonora Giorgi a Paolo Villaggio. Nel 1980 è nel film “Mia moglie è una strega” diretto da Castellano e Pipolo accanto ad Eleonora Giorgi. Nel 1982 recita ne “La casa stregata” diretto da Bruno Corbucci accanto a Gloria Guida. Il film sbanca al botteghino con 876.000.000 di lire e classificandosi al 20º posto tra i primi 100 film di maggior incasso della stagione cinematografica italiana di quell’anno.

Tra i film da (ri)vedere anche “Un povero ricco” del 1983. L’attore, diretto da Pasquale Festa Campanile, interpreta il personaggio dell’ingegnere Eugenio Ronconi accanto ad Ornella Muti. Nel 1984 è il protagonista di un piccolo cult del cinema italiano: “Il ragazzo di campagna” diretto da Castellano & Pipolo. Il film incarna alla perfezione i personaggi di Renato Pozzetto in una Milano da bere. Nello stesso anno recita anche nel film corale “Grandi Magazzini” sempre diretto da Castellano & Pipolo.

Come non menzionare poi “Sette chili in sette giorni” del 1986 in cui recita accanto a Carlo Verdone in un film che ironizza sulle cure dimagranti che andavano molto di moda. Nel 1990 al via la saga cinematografica “Le comiche” di Neri Parenti con protagonisti due divertentissimi Pozzetto e Paolo Villaggio. Infine, tra i lavori più recenti dell’attore milanese, “Nebbia in Valpadana” del 2000, miniserie tv che ha segnato il ritorno del mitico duo di Cochi e Renato!