Renato Biancardi sarà uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip 2026, che segna il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione del reality di Canale 5. Nato a Napoli nel 1993, Renato Biancardi dopo essersi diplomato al liceo classico (Sannazzaro) ha deciso di lasciare Napoli andando a studiare recitazione presso l’Accademia di recitazione a Roma. In molti lo ricorderanno per la sua partecipazione al reality in onda su Mtv nel cast di Ex on the Beach, condotto da Elettra Lamborghini. Grande appassionato di musica, Renato inizia il suo cammino nel mondo della discografica come cantante. Al di là dell’ambito lavorativo, del suo privato sappiamo che è diventato papà. Tra le curiosità sappiamo che uno dei suoi amici è Stefano De Martino. Renato però ci tiene a precisare a Noi di SuperGuidaTv che non è un amico d’infanzia di Stefano ma che la loro amicizia è iniziata sette anni fa. Noi abbiamo intervistato Renato, ecco cosa ci ha raccontato.

Intervista a Renato Biancardi concorrente al Grande Fratello Vip 2026

Stai per entrare nella casa del Grande Fratello VIP. Che emozioni stai provando? E soprattutto con questa novità che alcuni di voi entreranno prima rispetto alla partenza degli altri?

Quando ho appreso la notizia è stato un po’ particolare. Inizialmente mi avevano detto che il programma iniziava il 17. Poi è uscita la notizia ufficiale e mi hanno detto che sarei dovuto stare a Roma qualche giorno prima per fare una sorta di quarantena. Quando poi mi hanno detto che dovevo arrivare l’11 ho risposto: “Scusa, ma non siamo al 17?”. Mi hanno spiegato che qualcuno sarebbe entrato prima e quindi inizialmente sono andato un po’ in panico, ma in senso positivo. In realtà è un’esperienza che ho sempre voluto fare: sono un fan del format e conosco abbastanza bene le dinamiche, anche se ovviamente da spettatore. A quel punto ho pensato: “Ok, arrivo l’11 e entro il 13”. Però mi chiedevo cosa sarebbe successo quel giorno. Un autore mi ha detto: “Non farti troppe domande”. Allora ho smesso di chiedere e ho semplicemente aspettato di entrare. Adesso siamo vicini al momento e sono molto contento. Alla fine è quasi un esperimento sociale e questa cosa mi piace molto. Guardando i reality degli altri anni ho visto che tante persone soffrono molto la lontananza e il fatto di stare chiusi. Io invece credo di riuscire a vivere l’esperienza al cento per cento, senza farmi troppo condizionare dalle mancanze.

Questa è un’edizione molto attesa perché segna il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi. Senti un po’ la responsabilità di far parte di questa ripartenza?

Sì, un po’ sì. Però io nella vita prendo tutto con leggerezza. Se inizi a pensare troppo a queste cose rischi di non vivere bene l’esperienza. Non ho ancora conosciuto Ilary ma non vedo l’ora. Anzi, a questo punto spero di conoscerla il più tardi possibile… cioè quando uscirò dalla Casa.

Tu e altri concorrenti siete forse meno noti rispetto ad alcuni nomi già confermati. Pensi che questo possa essere un vantaggio o una difficoltà? E che tipo di concorrente sarai?

Questa cosa mi fa molto ridere. Quando mi hanno chiamato ho accettato subito, però io sono napoletano e a Napoli, per esempio, sono abbastanza conosciuto. Lì capita spesso che mi fermino per una foto perché lavoro molto con locali e agenzie. Sono consapevole che la mia visibilità sia maggiore a Napoli e meno nel resto d’Italia. Poi ci sono gli appassionati di MTV che mi conoscono, oppure chi segue un certo tipo di musica. Però ovviamente sono una minoranza. All’inizio andavo a leggere i commenti su Instagram e trovavo spesso: “Chi è questo?”. A un certo punto sono andato sotto il post di Dario Cassini, che è un comico che adoro da sempre, e anche lì qualcuno scriveva “Chi è?”. E ho pensato: “Ok, allora forse siamo tutti sulla stessa barca!”.

Facciamo chiarezza su una cosa che è uscita: la tua amicizia con Stefano De Martino. È vero che siete amici da tempo e che lui era anche al tuo matrimonio?

Sì, però non è vero che siamo amici d’infanzia. Ci conosciamo da circa sei o sette anni. Ci siamo avvicinati grazie ad amicizie in comune nel mondo del clubbing. L’amicizia è poi cresciuta e siamo rimasti molto legati.

Il pubblico ti ha conosciuto grazie a Ex on the Beach Italia. Quanto sei cambiato da quell’esperienza?

Quella partecipazione mi ha dato una grande visibilità. Prima ero conosciuto soprattutto a Napoli perché lavoravo nei locali, facevo lo speaker e ogni tanto suonavo. Ricordo ancora quando una persona mi chiese quanti follower avessi su Instagram. All’epoca ne avevo circa 7.700 e lui mi disse: “Ma sei famoso!”. Con il reality sono passato dall’essere conosciuto in città a farmi conoscere anche a Milano e in altri posti. Il programma è stato tradotto anche in altre lingue e mi arrivavano messaggi dall’estero. Poi ho continuato a collaborare con MTV e ho iniziato anche a fare musica. Ma io non mi sono mai definito “cantante”. In realtà non mi definisco mai con un’etichetta. Io sono io. Ho una fanbase che mi segue e sostiene qualsiasi cosa faccia, quindi mi sento molto fortunato.

Quindi nella Casa ti sentiremo anche cantare?

Spero per voi di no! Il mio modo di cantare è più da intrattenimento. Non aspettatevi grandi performance canore.

Tu sei anche papà. Come pensi di gestire la lontananza da tua figlia?

Non lo so ancora. Purtroppo sono già un papà abituato alla lontananza perché il mio matrimonio è finito e mia figlia vive con la mamma. Quindi non la vedo quanto un genitore che vive in casa con lei. Sicuramente sarà la cosa che mi peserà di più. Però lei mi guarderà in televisione e gliel’abbiamo spiegato bene. Abbiamo un buon rapporto io e la madre, quindi abbiamo affrontato insieme il discorso. L’ultima volta che sono andato via lei ha chiesto: “Papà se ne va? Torna o non torna più?”. L’ho chiamata e abbiamo parlato. Prima di questa intervista mi ha chiesto: “Papà, quando entri nella casa? Chi sono i tuoi amici?”. Le ho risposto: “Amore, non lo so ancora. Lo scoprirai guardando”.

Potrebbe nascere un amore nella Casa?

Io sono pronto a innamorarmi di chiunque! Non ho uno stereotipo preciso di donna. Certo, l’estetica conta, ma nella mia vita mi è capitato di dimenticare completamente l’aspetto fisico davanti al carattere di una persona. Devo dire che tra le concorrenti ce n’è una che mi incuriosisce molto: Barbara Prezia, che sui social si fa chiamare Bluette. È bellissima, ma da quello che vedo sembra anche una ragazza molto simpatica e talentuosa.

C’è qualcuno con cui pensi che potrebbero nascere tensioni?

Non mi piacciono le persone troppo piene di sé. Quelle che dicono sempre “io sono questo, io sono quello”. Se qualcuno si comporta così potremmo avere qualche screzio. Però di base sono una persona che cerca sempre di portare allegria.

Cosa ti aspetti da questa esperienza una volta uscito dalla Casa?

Sinceramente non so cosa aspettarmi. Spero che mi dia la possibilità di farmi conoscere sia dal punto di vista umano sia da quello artistico. Io ho studiato teatro e la mia vocazione è intrattenere. Non so dirti esattamente in quale forma, ma so che far stare bene le persone è ciò che mi rende felice. Oggi intrattengo amici o piccoli gruppi di persone. Domani spero di poterlo fare davanti a un pubblico più grande, magari anche attraverso la televisione.

“Volevo approfittare se posso per specificare una cosa: ci tengo a precisare che io non ho alcuna agenzia di management o di musica che si occupa di DJ, anche se tutti continuano a scriverlo. Io ho due palestre e non mi occupo più di management musicale”