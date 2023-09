Spionaggio, azione, thriller e un pizzico di commedia sono gli ingredienti, ben mixati, da cui scaturisce Red 2, pellicola del 2013 diretta da Dean Parisot ed interpretata da un cast stellare. Se siete appassionati del genere, sedetevi pure comodi sul divano di casa e sintonizzatevi su Tv8 nella prima serata di Lunedì 25 Settembre: non vi annoierete! Di seguito vi sveliamo le curiosità più interessanti sul film.

Red 2: la trama in breve e il cast

Frank Moses si è ritirato da tempo e conduce una vita tranquilla insieme alla moglie Sarah. Nel momento in cui si presenta la necessità del suo aiuto però, l’uomo non si tira indietro. Riunisce la sua squadra, composta tutta da ex agenti segreti in pensione, e si impegna a portare a termine con successo una nuova e difficile missione. Stavolta, insieme ai suoi uomini, deve rintracciare un congegno nucleare portatile scomparso misteriosamente.

Ottimo il cast che dà vita alla pellicola, che comprende i seguenti attori e attrici: Bruce Willis, Anthony Hopkins, Helen Mirren, John Malkovich, Catherine Zeta-Jones, Mary-Louise Parker, Lee Byung-hun, Neal McDonough e David Thewlis.

Le curiosità sul film

Ecco, di seguito, le curiosità più interessanti sul film: