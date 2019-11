Dopo un simpatico siparietto con Daniela Rosati, Rebecca De Pasquale mostra alle telecamere di Live – Non è la D’Urso il monastero dove abitava quando era Don Mauro e l’attuale rapporto con i genitori. In studio, inoltre, l’ex prete ed ex concorrente di Grande Fratello fa ridere tutti con la storia del novizio ora camionista e le campane. Ecco il video Mediaset con le immagini in onda nella puntata di stasera, lunedì 25 novembre 2019.