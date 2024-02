È stato Geolier a trionfare nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2024, tra i fischi del pubblico. Il cantante è arrivato primo davanti ad Angelina Mango che ha portato sul palco dell’Ariston un brano in omaggio a suo padre. L’emozione è stata tanta e al suo secondo posto, il pubblico ha risposto con sonori fischi. Geolier, in conferenza stampa, ha spiegato cosa ha provato a ricantare dopo tale dissenso. Vediamo insieme cosa ha detto.

Geolier risponde ai fischi: “È stato difficile esibirmi con le persone che andavano via“

Primo posto dopo la seconda serata per le radio e il televoto e primo posto anche nella serata delle cover. Geolier è il grande favorito di questo Festival di Sanremo 2024 nonostante il suo azzardo nel portare sul palco un brano interamente in napoletano. Ma questa è la sua musica e non poteva mancare un omaggio alla sua terra nella serata dei duetti. Insieme a lui ha voluto Guè, Luchè e Gigi D’Alessio in un medley dal titolo ‘Strade‘ che conteneva alcuni dei successi dei tre: “Brivido”/”O’ primmo amore”/”Chiagne“.

A incantare però era stata anche Angelina Mango che aveva deciso di esibirsi con il brano ‘La rondine‘ di suo padre, Pino Mango. Un’emozione pura, con la voce rotta quasi dal pianto, che ha reso magica questa esibizione e ha toccato il cuore di molti. Era lei quindi la grande favorita per la vittoria della serata delle cover ma a sorpresa, sala stampa, radio e televoto (perché ricordiamolo non contava solo il televoto) ha decretato il primo posto di Geolier. A quel punto il pubblico dell’Ariston ha fischiato la classifica, un dissenso più per il secondo posto di Annalisa che un attacco a Geolier.

Il rapper, in conferenza stampa, ha sottolineato come quel momento per lui non è stato facile. Dopo i fischi infatti, è dovuto nuovamente risalire sul palco per cantare il medley:

“I fischi sono un modo per esternare un parere, come un applauso. Ieri mi sono esibito davanti all’Ariston che fischiava, il pubblico se ne andava, è stato difficile veramente. Però alla fine è un parere, le persone potevano applaudire come rimanere neutre“.

L’elogio ad Angelina Mango

Geolier, molto sportivamente, ammette che anche altre esibizioni della serata delle cover sono state belle. In particolare quelle di due cantanti:

“Ieri mi ha colpito molto l’esibizione di Angelina Mango e di Annalisa. Angelina ha emozionato tantissimo, anche mia mamma, e lei dovrebbe essere di parte. Ma ieri ha vinto il rap. La mia canzone parla del rispetto che bisogna avere in una relazione anche se finita. Io per la mia strada, tu per la tua”

Chi vincerà Sanremo 2024 e Come vive questo momento?

“Sono grato, Napoli mi ha creato, sono di sua proprietà, sono grato di questo“.