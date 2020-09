Reazione a Catena oggi non va in onda? Come mai su Rai 1 non c’è Marco Liorni con il suo Game Show? La risposta è che Reazione a Catena, per questo 2020, finisce qui e lascia il posto all’eredità condotta da Flavio Insinna.

Reazione a Catena, stop per Marco Liorni: niente puntata dal 28 settembre

Reazione a Catena per quest’anno chiude i battenti, tornerà il prossimo anno, sempre in estate. Il programma condotto da Marco Liorni lascia il posto, cosi come da Palinsesto, all’Eredità condotta da Flavio Insinna.

Nell’edizione di quest’anno di Reazione a Catena abbiamo assistito a tante vincite e a tanti campioni. Su tutti il trio dei Tre alla Seconda (fratelli Bartoloni), tre fratelli di Firenze che hanno portato a casa ben 251.470 euro nelle ventiquattro puntate alle quali hanno partecipato.

I tre alla seconda proprio sabato sono stati sconfitti dalle ricongiunte, che hanno vinto sia nella puntata di sabato 26 settembre sia in quella di domenica 27 settembre, chiudendo quindi il programma come campionesse. Le rivedremo certamente nell’estate 2021 con la nuova edizione del programma di Rai 1.