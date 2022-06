Marco Liorni, conduttore di “Italia Sì!”, torna alla guida di “Reazione a catena”, il game show quotidiano nel preserale di Rai1 che gioca con la lingua italiana. Scopriamo qualche dettaglio in più e le novità che ci aspettano.

Torna nel preserale di Rai1 “Reazione a Catena” ecco quando in tv

Da lunedì 6 giugno alle 18.45 su Rai1 torna il game show del preserale dell’ammiraglia Rai, ovvero “Reazione a Catena”. Al timone ancora una volta Marco Liorni che dopo l’impegno con il programma “Italia Si”, si traferisce negli studi Rai di Napoli per tenerci compagnia tutta l’estate. Insomma, il conduttore passa da un programma all’altro senza un minimo di sosta.

Le novità di Reazione a Catena: il game si allunga e torna il pubblico in studio

La prima novità è che “Reazione a catena” quest’anno proseguirà sino al 30 ottobre. Un bel riconoscimento per il conduttore che dalle pagine di Sorrisi precisa:

«Sì, un po’ perché le estati si sono allungate e quindi si allunga pure il programma! Ma non mi preoccupa, anzi sono contento di fare compagnia ai telespettatori un mese in più. Il programma in fondo è basato sulla gioia e la si cerca tutto l’anno».

Per quanto riguarda i giochi invece nessuna novità, o meglio Liorni fa sapere che ne potrebbe arrivare uno nuovo in autunno. La bellissima novità è data inoltre dal ritorno del pubblico in studio:

«I giochi sono consolidati, ma forse ne arriverà uno nuovo in autunno. Abbiamo rinnovato la scenografia, molto estiva, con colori ancora più decisi, e poi dopo due anni torna finalmente il pubblico in studio: ci è mancato tantissimo».

Dopo quattro anni di conduzione Marco Liorni conserva l’entusiasmo della prima volta ed anche con un filino d’ansia che passa immediatamente ritrovando l’atmosfera allegra e scanzonata dello studio di Napoli.

«Da un lato c’è sempre un po’ di fibrillazione ed emozione. Dall’altro c’è un tale senso di liberazione per cui non vedo l’ora di andare a Napoli! Il concorrente, ma anche il conduttore, è più libero, si lascia andare e tirando fuori i propri “ricordi emotivi” è più facile che indovini le risposte: le migliori squadre sono infatti quelle “pazze” o bene assortite.

È un gioco di squadra, che è ancora più bello perché tre persone diventano una cosa sola. Inoltre c’è un’Italia poco raccontata in tv, che ama la cultura, la lingua italiana, ragazzi spesso laureati che in genere non si mostrano perché non fanno notizia. Invece questa Italia c’è ed è bella. Si respira un clima davvero speciale in questo programma».