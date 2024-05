L’estate è alle porte e, come ogni anno in questo periodo, L’eredità, il seguitissimo game show della fascia preserale di Rai Uno va in vacanza e lascia il posto a Reazione a Catena. Giunto alla sua diciottesima edizione, il quiz può contare su un buon numero di estimatori pronti a non perdersene neanche una puntata. Del resto il meccanismo è divertente, simpatico e leggero, perfetto per la bella stagione. Ma quali sono, se ci sono, le novità dell’edizione 2024? Ecco cosa c’è da sapere.

Reazione a Catena 2024: il conduttore è Pino Insegno

La prima novità per quanto riguarda Reazione a Catena 2024 è la conduzione, che passa a Pino Insegno. In realtà quello dell’attore e comico è un ritorno, in quanto era già stato al timone della trasmissione per un totale di 362 puntate dal 2010 al 2013. Stavolta prende il posto di Marco Liorni, passato a L’Eredità.

Pino Insegno anticipa come sarà questa edizione di Reazione a Catena: l’intervista a Telepiù

Intervistato dal noto settimanale Telepiù, Pino Insegno, che fra l’altro si è detto ben contento della chiamata della Rai, si è lasciato andare a qualche anticipazione su come sarà questa edizione di Reazione a Catena.

In proposito ha dichiarato che: “In questa diciottesima edizione non cambierà nulla nelle varie manche del gioco. Perché già l’anno scorso qualcosa era cambiato e penso che adesso il meccanismo sia perfetto così com’è“. Ed ha aggiunto che “la leggerezza è fondamentale“, pertanto possiamo attenderci un gioco come sempre stimolante, allegro e spiritoso. Anche perché, vista l’ironia del conduttore, come potrebbe essere altrimenti?

Quando e dove in tv

La prima puntata di Reazione a Catena va in onda Lunedì 3 Giugno a partire dalle 18.45 ovviamente sempre su Rai Uno.

Il quiz show ci terrà compagnia fino al prossimo 6 Settembre, quindi per tutta l’estate 2024. E voi, siete pronti a giocare da casa?