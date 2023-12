Dopo l’esibizione live, l’RDS Showcase di Marco Mengoni arriva in TV. Sarà possibile ascoltare i brani del vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo con un appuntamento trasmesso in chiaro. Vediamo insieme dove vederlo e quali saranno gli altri artisti che hanno partecipato al format lanciato da RDS.

RDS Showcase: in onda in tv il live di Marco Mengoni

Nei giorni scorsi, Marco Mengoni si è esibito in una live esclusiva all’Auditorium Multimediale di Roma in cui gli ascoltatori di RDS hanno ottenuto il pass giocando ad Effetto Domino o al Contest Giveaway su Instagram. Gli showcase sono infatti dei concerti riservati a un pubblico selezionato di addetti ai lavori e di fan. Ora il live del cantante sarà trasmesso in chiaro su Real Time, canale 31, mercoledì 13 dicembre alle ore 21:20 e sarà disponibile anche on demand su RDS Social TV, al canale 265 del digitale terrestre.

Gli RDS Showcase sono un format musicale prodotto da RDS 100% Grandi Successi che celebra gli artisti italiani con uno spettacolo tra musica e divertimento. Marco Mengoni si esibirà sul palco portando tutti i suoi maggiori successi: dalla canzone vincitrice a Sanremo 2023 ‘Due Vite‘, ai brani più attuali come ‘Pazza musica’. Lo show sarà condotto da una voce storica della radio, l’insegnante di canto di Amici, Anna Pettinelli.

Marco Mengoni, ospite in radio da Roberta Lanfranchi e Claudio Guerri, ha rivelato quali sono le sue canzoni che lo commuovono di più:”Guerriero è sicuramente tra le prime, ma forse anche ‘Ti ho voluto bene veramente’ essendo legata a delle esperienze che mi portano anche a pensieri dolorosi, quindi ogni tanto sono crollato cantandola”.

I prossimi appuntamenti

Su Real Time, in prima serata, arriveranno anche altre live sempre tratti dagli RDS Showcase. Protagonista il 20 dicembre sarà Annalisa (selezionata tra i big al prossimo Festival di Sanremo) mentre il 27 dicembre toccherà a Tommaso Paradiso.