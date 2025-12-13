Giorgia è la protagonista dell’RDS Showcase: uno speciale live trasmesso in esclusiva in chiaro su TV8. La cantautrice romana, regina indiscussa del 2025, è pronta a regalare una serata davvero speciale. Scopriamo dove seguirlo e scaletta.

RDS Showcase Giorgia in tv: dove seguire il concerto

Stasera, sabato 13 dicembre 2025, dalle ore 19.00, appuntamento su TV8, Sky Uno e in streaming su NOW con l’RDS Showcase di Giorgia. Un concerto speciale ed esclusivo dedicato ad una delle voci più amate della musica italiana. L’evento è stato registrato presso l’Auditorium Multimediale di RDS 100% Grandi Successi a Roma. Al centro dello showcase, una scaletta che attraversa i momenti più significativi della carriera di Giorgia, alternando i brani che l’hanno consacrata nel corso degli anni fino agli ultimi successi come “La cura per me” e “Golpe”.

Il live è stato pensato per mettere in risalto la vocalità di Giorgia, ma anche la potenza emotiva delle sue interpretazioni che l’hanno resa una della cantanti italiane più amate di sempre. A contribuire all’atmosfera dello show Roberta Lanfranchi, voce storica di RDS, chiamata ad accompagna gli spettatori in sala e quelli da casa. Il pubblico presente, selezionato tra gli ascoltatori dell’emittente radiofonica, diventa parte integrante dello spettacolo, rafforzando quel clima di condivisione che da sempre caratterizza gli showcase firmati RDS.

Scaletta RDS Showcase Giorgia: da “Come saprei” a “La cura per me”

Per quanto concerne la scaletta dell’RDS Showcase di Giorgia non è stata comunicata, ma durante il live spazio a brani evergreen della sua trentennale carriera fino ai recenti successi.

Spazio dunque a classici del suo repertorio come “Come saprei” e “Gocce di memoria”, ma anche successi del calibro di “Di sole e d’azzurro”, “Oronero”, “Spirito Libero”, “Tu mi porti su”. Immancabili in scaletta le due recenti hit “La cura per me” e “Golpe” con cui è tornata ad occupare i primi posti delle classifiche di vendita e streaming.

L’appuntamento con l’RDS Showcase di Giorgia è per sabato 13 dicembre 2025 su TV8.