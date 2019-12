Raul Cremona vittima dello scherzo de Le Iene con la complicità dei figli. Il comico ed illusionista finisce in mutande e infradito in casa e inveisce contro i figli “scemo e più scemo”. Il motivo? Giordano e Leonardo, i figli, gli fanno credere di aver girato un video in cui si mettono della vodka negli occhi. Un video che, a sorpresa, arriva alla redazione di un quotidiano locale e… non solo!

Il comico ed illusionista entra nel panico, ma sul finale scopre che è solo uno scherzo di Sebastian Gazzarrini!