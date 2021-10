Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme. Questa è l’indiscrezione che lancia il settimanale Chi, dopo vari indizi di un ritorno di fiamma tra i due. I due ballerini del talent Amici di Maria De Filippi si erano separati un anno e mezzo fa a causa di una “distrazione” di lei, con un allievo del talent, Valentin Dumitru. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme: il gossip

Dopo una separazione di quasi un anno e mezzo i due ballerini, ora anche colleghi nel talent Amici di Maria de Filippi, sono di nuovo una coppia. A darne notizia, in modo certo – tanto che scrive UFFICIALE – è il settimanale Chi. I due ballerini sono genitori di una bambina e si erano detti addio nel 2020 dopo 13 anni insieme. All’epoca fu lo stesso Todaro a dare notizia sui social della separazione con la moglie:

“Insieme a Jasmine formiamo una famiglia speciale che è rimasta comunque unita nonostante la separazione”.

Sempre in quel periodo, venne fuori un gossip su una liaison tra la Tocca e l’ex allievo di Amici, Valentin. Nonostante la separazione Todaro è sempre rimasto in buoni rapporti con la moglie per il bene della figlia. Ma ora arriva questa notizia di un ritorno di fiamma, e pare che Todaro abbia accettato di lasciare la trasmissione Ballando con le Stelle, di Milly Carlucci, per stare più vicino alla moglie Francesca.

La battuta di Maria de Filippi ad Amici 21

Il ritorno di fiamma tra i due ballerini è stato anticipato già da alcuni rumors che circolavano su un loro imminente riavvicinamento e pure dalle battute di Maria De Filippi: “Ma quei pedalini te li ha scelti Francesca?” ha chiesto qualche giorno fa curiosa la conduttrice di Amici alla fine di un’esibizione del ballerino e lui imbarazzato ha tergiversato cercando di non dare troppe news sulla sua vita privata.

Ecco il video con l’esibizione di Todaro ad Amici con l’indizio lanciato da Maria De Filippi:

Il settimanale chi conferma il ritorno di fiamma tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca

Il settimanale Chi ha dato al notizia con queste parole:

“E’ ufficiale: ‘Chi’ conferma il ritorno d’amore tra Raimondo Todaro e la ballerina Francesca Tocca. I due si erano lasciati per un tradimento di lei. Todaro e Francesca, che ora lavorano insieme ad Amici, sono tornati sotto lo stesso tetto”.

Insomma, nelle prossime puntate di Amici, vedremo se emergerà qualche altra indiscrezione o ci sarà una conferma dei due ballerini.

E se fosse stato questo il reale motivo dell’abbandono improvviso del ballerino da Ballando con le Stelle di Milly Carlucci? Si sa, quando l’amore chiama…