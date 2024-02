Una piccola rivoluzione nel palinsesto di Rai3. Dopo la chiusura di Avanti Popolo di Nunzia de Girolamo arrivano due importanti novità. Si tratta di “Petrolio” di Duilio Giammaria e poi “La Confessione” di Peter Gomez.

Rai3, al posto di Avanti popolo arriva Petrolio

Il terzo canale televisivo della Rai, l’azienda concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo italiano, ha in serbo delle importanti novità per i telespettatori. In particolare cambia del tutto la programmazione del martedì sera. Dopo la chiusura di “Avanti Popolo”, il programma di Nunzia De Girolamo, in prima serata su Rai3 arriva “Petrolio”. Dopo l’addio di Bianca Berlinguer e del suo “Cartabianca”, mamma Rai ha puntata sul talk show politico e di attualità presentato da Nunzia De Girolamo che non ha brillato particolarmente dal punto di vista degli ascolti. Il programma ha barcollato segnano una media del 3% fino al tonfo totale dell’ultima puntata del 30 gennaio che ha registrato 283 mila spettatori con un 1,6% di share.

Per risalire negli ascolti, Rai3 ha pensato bene di puntare su “Petrolio“, il programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria si occupa di cercare, analizzare e valorizzare le ricchezze che l’Italia possiede, ovvero i tesori artistici e culturali, le capacità imprenditoriali e i talenti che aspettano solo di essere utilizzati, ovvero di essere “estratti” come se fossero appunto il petrolio, l’oro nero del Paese. La prima puntata è prevista dal 20 febbraio 2024.

La Confessione di Peter Gomez arriva su Rai3

Ma non finisce qui, visto che Rai3 è riuscita a strappare alla concorrenza anche Peter Gomez con “La Confessione“. Il programma di interviste trasmesso sul canale Nove approda in prima serata sulla terza rete di Stato da martedì 13 febbraio 2024.

Riuscirà il programma di interviste e confessioni ai personaggi più discussi, amati e chiacchierati del nostro tempo a vincere la sfida contro E’ Sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer su Rete 4 e DiMartedì su La7?