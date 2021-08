Il nuovo Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuertes, che da pochi giorni si è insediato nel suo ufficio al settimo piano di Viale Mazzini, sta già mettendo in moto la sua rivoluzione in casa Rai. Una rivoluzione a quanto pare su più punti. Il pano Fuertes riguarderebbe tagli al budget, sospensione delle ospitate di dipendenti Rai nei programmi della concorrenza e la possibile vendita di una delle reti della tv di Stato. Ma vediamo con ordine la cosiddetta rivoluzione Fuertes alla Rai.

Rai: Fuertes sospende le ospitate presso la concorrenza

È di queste ore la notizia riguardante le ospitate in programmi della concorrenza dei personaggi televisivi legati alla Rai. A quanto pare non sarà possibile vedere sia giornalisti che conduttori del servizio pubblico radiotelevisivo andare ospiti in programmi di emittenti televisive e radiofoniche concorrenti. Questa sospensione sarà messa in atto per tutto il periodo della Par Condicio. Il periodo di Par Condicio inizia solitamente nei 45 giorni antecedenti il giorno prima delle operazioni di voto.

La tv di Stato ci ha abituato negli anni a vedere ospiti ad esempio ospiti a “C’è Posta per Te”, il salotto del sabato sera di Maria De Filippi su Canale 5, personaggi legati alla Rai come Mara Venier e Luciana Littizzetto, con questa decisione questa possibilità durante il periodo di Par Condicio non sarà applicabile.

Vendita di una rete della Tv di Stato: l’indiscrezione

La decisione della sospensione delle ospitate nei programmi della concorrenza, arriva in una giornata in cui sono uscite alcune indiscrezioni che riguarderebbero l’intenzione di Fuortes di vendere una rete della tv di Stato. Ad essere al centro dell’indiscrezione sarebbe la Seconda rete della Rai.

Una possibilità questa che potrebbe avere poco successo di realizzazione, tecnicamente impossibile a quanto pare. Per vendere una rete non bastano i tre anni di mandato che ha davanti a sé il nuovo amministratore delegato della Rai Fuertes. Anche perchè per vendere una rete Televisiva della tv di Stato occorre l’ok della maggioranza del Parlamento e quindi dell’intero mondo politico, cosa che appare quasi impossibile.

Carlo Fuertes, la rivoluzione parte dai tagli al budget della Rai

La rivoluzione di Carlo Fuertes è partita già da qualche giorno, dopo aver dato una sforbiciata al budget della Rai. I tagli del budget hanno interessato le reti televisive e le testate della televisione pubblica. Una scelta questa di ridurre il budget che servirà a non chiudere il bilancio 2021 in negativo.