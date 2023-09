La Rai, nell’anniversario della morte, ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, l’uomo simbolo della lotta alla mafia, con una programmazione speciale. Un omaggio doveroso ad un uomo che ha perso la vita in un tragico agguato a Palermo. Tutti i programmi e gli speciali in onda sui canali Rai.

Carlo Alberto Dalla Chiesa, come è morto? Il ricordo della Rai

La sera del 3 settembre 1982, il Generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, Prefetto dei 100 giorni a Palermo, veniva colpito a morte in via Isidoro Carini insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo. Sul muro ancora sporco di sangue, qualcuno lascia un lenzuolo con scritto: “Qui è morta la speranza dei palermitani onesti”. A distanza di 41 anni da quel tragico agguato l’azienda di Viale Mazzini ha voluto rendere omaggio al Generale e Prefetto con una programmazione speciale.

Dopo “Unomattina Estate” e “Estate in diretta“, Rai3 propone per sabato 2 settembre in prima serata su Rai il film diretto da Giuseppe Ferrara “Cento giorni a Palermo“. La pellicola ripercorre gli ultimi tre mesi di vita del Generale quando viene nominato Prefetto di Palermo per combattere contro lo strapotere della mafia. Nel giorno dell’anniversario della morte, domenica 3 settembre 2023, l’omaggio inizia con il ricordo di tutte le testate del Servizio Pubblico e del sito Rainews.it dedicheranno ampia copertura informativa della ricorrenza.

Carlo Alberto Dalla Chiesa, la programmazione Rai a 41 anni dalla morte

Domenica 3 settembre 2023, a 41 anni dal tragico agguato di Palermo che è costato la vita Carlo Alberto dalla Chiesa, Rai Cultura ricorda il Generale con uno speciale “Il giorno e la storia” curato da Giovanni Paolo Fontana e tramesso su Rai Storia. Dalle ore 18.00 appuntamento con “La Grande Storia – Anniversari” con il commento di Paolo Mieli.

Anche la piattaforma Raiplay omaggia il Generale con “Dalla Chiesa, un generale in Sicilia“, una antologia dalle Teche Rai con rare interviste rilasciate da Dalla Chiesa. E ancora: il reportage “Effetto Dalla Chiesa” trasmesso su Tg2 Dossier con interviste esclusive ai figli Rita e Nando Dalla Chiesa. Anche Radio Rai ricorda Dalla Chiesa con i programmi: “Radio Anch’io” alle 6.30, “Radio 1 box mattina” alle 10.05 e “Zapping” alle 19.30.