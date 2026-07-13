La Rai accende i riflettori sul futuro dell’audio digitale con “Storie da Ascoltare”, l’evento dedicato alla presentazione della nuova stagione dei Podcast Original e delle Radio Digitali Rai. L’appuntamento si è svolto giovedì 9 luglio nella Sala A della sede Rai di Via Asiago 10, a Roma, e ha rappresentato l’occasione per scoprire i nuovi progetti editoriali destinati ad arricchire il catalogo di RaiPlay Sound. A guidare l’incontro Manila Nazzaro e Julian Borghesan, affiancati dai vertici del comparto audio della Rai. Interverranno infatti Gianfranco Zinzilli, Direttore Radio Digitali e Podcast, Marco Caputo, Direttore Rai Radio, e Andrea Borgnino, Capostruttura Podcast. Nel corso della presentazione hanno preso la parola anche numerosi ospiti provenienti dal mondo della cultura, dell’informazione, della medicina e dello spettacolo. Tra i partecipanti Luciano Violante, Alessandro Greco, Luca Manzi, Mauro Pescio, Michaela Gavrila, docente dell’Università La Sapienza di Roma, Marta Perrotta dell’Università Roma Tre, Massimo Massetti del Policlinico Gemelli, Alessandra Tripoli, Max Proietti, Oliviero Bergamini, Vincenzo Frenda, Roberto Alessi e Igor Righetti.

Rai presenta la nuova stagione dei Podcast Original: da “Spiritual Hub” a “Dialogare Oggi”, tutte le novità di RaiPlay Sound

Tra le produzioni più attese della stagione spicca “Spiritual Hub – Oltre il visibile”, disponibile dal 13 luglio su RaiPlay Sound. La serie, composta da sei episodi e condotta dalla medium Elisabetta Lupano, affronta il tema del rapporto tra spiritualità, coscienza e ricerca interiore. Il podcast ospita contributi di Simone Cristicchi, Amara e Federico Faggin, oltre a preziosi materiali d’archivio con Franco Battiato e Alessandro Bergonzoni.

Debutta invece il 6 luglio “Fantastiche”, un viaggio attraverso le protagoniste che hanno segnato la storia della televisione italiana. A raccontarle saranno Manila Nazzaro e Roberto Alessi, dedicando ogni puntata a un volto iconico del piccolo schermo: Raffaella Carrà, Milly Carlucci, Ambra Angiolini, Lorella Cuccarini, Ornella Vanoni e Antonella Clerici.

Dal 20 luglio arriverà anche “Dialogare Oggi”, podcast prodotto da Mad7 con la collaborazione di Giulia Proietti. Ideato dallo psicoterapeuta Filippo Pergola, presidente di APRE-APS e fondatore di SPAIG, il progetto approfondisce le difficoltà e le opportunità che caratterizzano l’adolescenza contemporanea attraverso il confronto con giovani specializzandi in psicoterapia. I sei episodi affrontano argomenti di grande attualità, tra cui il fenomeno degli hikikomori, la violenza giovanile, la dispersione scolastica, il rapporto con il corpo e le dinamiche identitarie che interessano le nuove generazioni.

Con lo slogan “Le voci che raccontano il presente, i contenuti che immaginano il futuro”, la Rai conferma la volontà di investire con decisione nel settore dei podcast, oggi tra i linguaggi più innovativi del panorama editoriale. L’evento offrirà una panoramica sui nuovi contenuti attraverso presentazioni, contributi audiovisivi, testimonianze e momenti di spettacolo, coinvolgendo stampa, professionisti del settore e stakeholder interessati all’evoluzione del racconto audio. Tutti i Podcast Original Rai saranno disponibili gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay Sound, accessibile sia dal sito web sia tramite l’app dedicata per smartphone e tablet.